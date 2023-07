Governo do Tocantins participa de evento nacional das Caravanas Participativas para a Construção do Plano Juventude Negra Viva

O Governo do Tocantins participa até terça-feira, 11, de evento nacional realizado na Assembleia Legislativa, em Palmas, das Caravanas Participativas para a Construção do Plano Juventude Negra Viva. A ação do Ministério da Igualdade Racial e Secretaria-Geral da Presidência da República, tem a parceria do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Cepir), da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju), da Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju), Secretaria dos Povos Originários e Tradicionais (Sepot) e da Assembleia Legislativa do Tocantins.

O secretário de Estado dos Esportes e Juventude, Elenil da Penha, destacou o marco possibilitado por esse encontro. “Esse evento inaugura um grande momento para que possamos discutir e debater as políticas públicas voltadas para a juventude. A nossa Secretaria está trabalhando no sentido de construir vários projetos, dentre eles voltados para crianças e adolescentes nas áreas dos esportes, pois entendemos que esse é um importante caminho para trazermos esse público de modo a fomentarmos as políticas públicas”, reforçou o gestor.

A diretora de Juventude, Júlia Albuquerque, destacou que a Secretaria dos Esportes e Juventude não podia ficar de fora da construção do Plano da Juventude Negra. “Aproveitaremos para discutir sobre os onze eixos de direitos da juventude, de tudo o que estamos criando para esse público como o Plano Estadual da Juventude, a segunda edição do Projeto Jovens Protagonistas e o evento que faremos em agosto em alusão aos 10 anos do Estatuto da Juventude”, declarou.

O vice-presidente da Associação dos Filhos e Amigos da África, Aires Panda, reforçou a importância desse diálogo proporcionado pelas Caravanas Participativas. “Esse Plano é muito importante visto que grande parte da nossa população é negra ou parda, logo deve-se pensar na inclusão nos espaços sociais e no desenvolvimento socioeconômico desse público. Por isso, estamos muito felizes em poder contribuir na construção do Plano da Juventude Negra”, enfatizou.

Evento também reúne representantes das comunidades quilombolas e dos movimentos sociais. Programação inclui discussões acerca da segurança pública e acesso à justiça; trabalho, emprego e renda; educação; democratização do acesso à cultura e a ciência e tecnologia; promoção de saúde, garantia do direito à cidade e valorização dos territórios, entre outros debates.

Edição: Alba Cobo