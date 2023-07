Deputado federal Antonio Andrade e o governador Wanderlei Barbosa discutem obras importantes para Porto Nacional

A fim de debater temas estratégicos para o desenvolvimento de Porto Nacional, o deputado federal Antonio Andrade, esteve nesta segunda-feira, 10 de julho, com o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Em pauta, obras de infraestrutura e projetos de fomento ao turismo.

Dentre as obras abordadas, falou-se sobre o lançamento da pavimentação do parque industrial que está localizado em solo portuense, e a recuperação ou reconstrução da rodovia entre Palmas e Porto. Outro assunto apontado durante o encontro foram as festividades da Romaria do Senhor do Bonfim.

Antonio Andrade, ressaltou a necessidade de Porto Nacional atrair mais investimentos privados para a geração de empregos e melhorias de renda das famílias portuenses. “Tenho como missão, enquanto parlamentar estar sempre empenhado em buscar desenvolver ações que promovam o progresso para a população. Ciente que o Governo do Estado assim como eu também tem compromisso com o município de Porto Nacional, é que me propus a mais uma vez discutir esses assuntos tão importantes com o governador. Sob essa ótica vamos analisar a viabilidade de colocarmos os projetos em andamento o quanto antes”, destacou.

Parque Industrial

Atualmente o Parque Industrial de Porto Nacional conta com aproximadamente 40 empresas instaladas, que geram mais de mil postos de trabalho. Devido a sua localização estratégica, além de potencializar a geração de emprego e renda, é essencial para o desenvolvimento e a produção em larga escala.

Assessoria/ Deputado Federal Antonio Andrade