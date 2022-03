Governo do Tocantins homologa Concurso Público da PM e candidatos são convocados para apresentação

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, por meio do Decreto nº 6.417, de 4 de março de 2022, homologou o resultado final do Concurso Público para provimento de vagas do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), do Quadro de Praças Especialistas (QPE) e do Quadro de Praças de Saúde (QPS) e autorizou o comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins, Julio Manoel da Silva Neto, a emitir os atos complementares quanto a homologação do certame.

Em ato contínuo à homologação, o comandante-geral da PMTO, convoca, por meio da Portaria nº 139, de 4 de março de 2022, os candidatos aprovados e classificados, obedecida a ordem de classificação final, a apresentarem os documentos exigidos para inclusão nas fileiras da corporação.

Os candidatos aprovados deverão comparecer no Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev), de 7 a 17 de março de 2022, munidos dos documentos constantes no Check List de Documentos, disponível no endereço eletrônico https://central.to.gov.br/download/259578.

Na sequência, devem se dirigir ao Quartel do Comando-Geral da PMTO, em Palmas, na Diretoria de Gestão Profissional, também no período de 7 a 17 de março de 2022, para entregar toda a documentação e formalizar os processos referentes à inclusão e posse nos quadros da Corporação.

Os aprovados deverão, ainda, acessar o endereço eletrônico https://isconcurso2020.pm.to.gov.br/ a partir das 8 horas do dia 9 de março até às 18 horas do dia 11 de março de 2022, para fins de escolha das opções de locais do Curso de Formação. Caso a escolha não seja efetuada no período estabelecido, a própria PM fará a distribuição dos candidatos aprovados nos locais de Curso de Formação.

O governador Wanderlei Barbosa destacou os esforços para ampliar o efetivo policial e garantir segurança pública à sociedade. “Em breve teremos o reforço policial que tanto os tocantinenses almejavam. Temos muitas cidades que precisam de mais segurança, de um policiamento ostensivo, para coibir a criminalidade. Desde que assumi a gestão, coloquei como compromisso pessoal meu, enquanto gestor, trabalhar para que esse concurso fosse homologado e pudéssemos contar o quanto antes com esses homens e mulheres que agora passam a compor a nossa valorosa Polícia Militar. Sejam todos bem-vindos, os tocantinenses recebem a todos vocês de braços abertos”, destacou o Governador.

O coronel PM Julio Manoel da Silva Neto enfatizou a importância da conclusão desta importante fase. “Encerrar com êxito este concurso é uma grande vitória para a Polícia Militar do Tocantins e para todo o nosso Estado, posto que vamos agora iniciar o Curso de Formação destes mil novos soldados que, em breve, estarão garantindo a segurança de toda a nossa população”, ressaltou.

O comandante-geral também agradeceu ao Governo do Tocantins pelo apoio irrestrito quanto a convocação imediata dos candidatos e a determinação para início do Curso de Formação.

O concurso público da PMTO terá validade de dois anos, prorrogável uma única vez por igual período, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final.

Em caso de dúvida, os candidatos aprovados poderão fazer contato com a Diretoria de Gestão Profissional no telefone (63) 3218-2709.