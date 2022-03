Governador Wanderlei Barbosa vistoria obra da nova Escola Estadual de Tempo Integral de Palmas, que deve atender 1,5 mil alunos

Por Laiane Vilanova/Governo do Tocantins

05/03/2022 – Publicado às 10:33

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, vistoriou na manhã desta sexta-feira, 4, as obras da nova Escola Estadual de Tempo Integral (ETI) de Palmas – Unidade II. Com aproximadamente 90% da obra concluída, a escola que tem capacidade para receber 1,5 mil alunos deve ser entregue à comunidade em maio.

O Governador destacou que a obra compõe uma série de ações desenvolvidas pelo Governo do Tocantins em prol do fortalecimento da educação e do esporte tocantinense.

“Nós estamos com a expectativa de entregar essa escola nos próximos 60 dias, com toda a estrutura para educação pedagógica, mas também com salas de música e outros para uma formação cultural e piscina e quadra para uma formação esportiva, ou seja, uma escola com a infraestrutura que a população de Palmas merece”, ressaltou Wanderlei Barbosa.

A obra conta com investimentos na ordem de R$ 9 milhões oriundos dos cofres do Estado, além de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), conforme destacou o secretário de Estado da Educação, Fábio Vaz. “Essa obra faz parte de um pacote de sete escolas que nós buscamos a repactuação em Brasília. O governador foi ao FNDE e conseguiu assegurar os recursos na ordem de R$ 6 milhões do governo federal somados aos R$ 9 milhões investidos do próprio Estado para que nós possamos concluir essa obra que eu acredito que irá enriquecer muito a comunidade escolar de Palmas”, pontuou.

O responsável técnico pela obra, engenheiro Kairon Cardoso Alves, destacou que a obra já está em fase de acabamento. “Por conta do período chuvoso, nós não conseguimos avançar mais, porém, faltam apenas detalhes como pinturas externas, calçamento, grama e alguns detalhes no acabamento interno”, finalizou.

Esporte

Na oportunidade, o secretário de Estado dos Esportes, Flávio Cabanhas, apresentou ao Governador o projeto do novo centro administrativo destinado às federações esportivas do Tocantins que será construído em área destinada pelo Governo do Tocantins.

A sede administrativa será um espaço para atendimento coletivo das demandas administrativas e técnicas das federações, bem como para suporte às ações operacionais das entidades esportivas. O secretário de Estado dos Esportes, agradeceu o apoio do Governo na execução do projeto. “Nós estamos aqui hoje para agradecer ao Governador pela doação da área onde será construída a sede das federações que, há muito tempo, lutávamos para que isso fosse uma realidade”, destacou o secretário Flávio Cabanhas.

Os recursos na ordem de R$ 2 milhões, para a construção da sede, são oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Vicentinho Júnior.

O presidente da Federação de Vôlei do Tocantins, Ricardo Abalém, definiu o momento como sendo um divisor de águas na história do esporte tocantinense. “Hoje, nós somos mais de 30 federações esportivas constituídas no Estado e, ao longo dos anos, nós nunca havíamos tido algo tão concreto, para o desenvolvimento do esporte, como será a construção da nossa sede. Com certeza, esse momento será um divisor de águas na história do esporte no Tocantins e em nome de todas as federações do Estado eu agradeço pela sensibilidade do governo Wanderlei Barbosa”, declarou.