Governador Wanderlei autoriza obras para Riachinho e reafirma reconstruir trecho da rodovia TO-010

Texto: Secom | Governo do Tocantins

27/02/2022 – Publicado às 07:30

A cidade de Riachinho, na região do Bico do Papagaio, é mais um município a ser beneficiado com obras de infraestrutura urbana por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos do Governo do Tocantins. A Ordem de Serviço para início das obras foi assinada neste sábado, 26, pelo governador do Tocantins em exercício, Wanderlei Barbosa, e pelo prefeito local, Ronaildo Bandeira. As obras fazem parte do Programa, que destinou R$ 2 milhões a cada município tocantinense. Na ocasião, o Governador reafirmou o compromisso de recuperar o trecho da rodovia TO-010, entre Riachinho e Wanderlândia.

Além de autorizar as obras de calçamento na cidade, o chefe do Executivo Estadual participou da programação de inaugurações de obras municipais, a exemplo da reforma e ampliação da Escola Municipal Teodoro Sá, da Academia da Saúde, além de uma rápida visita à Escola Estadual João XXIII. “Essa visita representa uma forma de ver de perto os problemas e, assim, buscarmos as soluções para melhorar as condições das nossas unidades de ensino em todo o Estado”, pontuou.

A Ordem de Serviço prevê a pavimentação de ruas e avenidas da cidade em blocos destacados. As obras vão demandar um investimento de R$ 1.447.830,53, fruto do convênio entre o Governo do Tocantins, por meio do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos, e a Prefeitura local.

O Governador disse que o prefeito inaugurou várias obras importantes para a comunidade local, que já são fruto da parceria com o Governo. Ele ressaltou ainda que são obras de qualidade que vem ao encontro daquilo que defende em sua gestão.“Queremos qualidade no que fazemos, por isso lançamos as obras e vamos acompanhar a execução em todo o Estado”, garantiu o gestor.

Rodovia

Na oportunidade o governador Wanderlei Barbosa garantiu à população presente no evento que, tão logo cesse o período de chuvas na região, o trecho rodoviário da TO-010, entre Riachinho e Wanderlândia, será reconstruído para garantir a segurança dos usuários. “Esse trecho está muito difícil. Ele é muito utilizado diariamente por estudantes, pessoas em busca de atendimento médico em Araguaína e pelo produtores rurais”, disse o Governador, ressaltando ainda que a sua gestão elege prioridades e que já determinou à Agência de Transportes e Obras (Ageto) e à Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinf) que realize a restauração do trecho. “Vamos fazer o melhor para garantir a mobilidade social e a segurança das pessoas”.

Ao agradecer o Governador, o prefeito Ronaildo Bandeira destacou que as obras autorizadas são bastante aguardadas pela população. “Essa parceria com o Governo do Tocantins foi muito importante para realizarmos essas as obras desejadas pelo povo da nossa cidade”.

Programa

O Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Empregos visa o fortalecimento da economia e a geração de empregos para a população nos 139 municípios. O programa prevê um aporte financeiro de R$ 2 milhões por município. A partir do momento em que os prefeitos apresentarem os projetos relacionados a cada eixo do programa, imediatamente podem licitar suas obras e o Governo do Estado repassa o recurso necessário para que o município implante as obras estruturantes como calçadas, asfalto, praça, posto de saúde e estradas vicinais, entre outras. Outra facilidade é que o Governo do Tocantins disponibiliza equipe técnica aos prefeitos para elaboração dos projetos.

Presenças

O evento contou com a presença dos deputados estaduais Amélio Cayres, Fabion Gomes, Valderez Castelo Branco, Issam Saado; prefeitos de cidades circunvizinhas, vereadores e populares.