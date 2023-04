Governo do Tocantins finaliza construção de bueiro na TO-409 entre Maurilândia e São Bento

O Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), concluiu a obra de construção de um bueiro no trecho da TO-409 que liga Maurilandia via Café Quente até a TO-134 no povoado Veredão, no município de São Bento.

A obra é de um bueiro simples celular de concreto, com 1 x 1 metro de dimensão, o que garante a vazão da água no local, uma vez que o córrego é sazonal, ocorrendo apenas durante o período chuvoso e fica próximo à localidade conhecida como Sr. Pedro da Nira. O bueiro é uma estrutura resistente, que oferece maior segurança aos usuários da rodovia.

A obra faz parte do programa de eliminação de pontos críticos e melhorias nas rodovias estaduais, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte. A nova estrutura na TO-409 beneficia uma população de aproximadamente 9 mil pessoas, dos municípios de Maurilândia e São Bento.

O trecho possui 46 km de extensão e faz parte da rota do transporte escolar utilizado por alunos dos dois municípios. Além de ser também, importante para o escoamento da produção agrícola, inclusive dos assentamentos ao longo de sua extensão.

Segundo o residente da Ageto, de Tocantinópolis, Osvaldo Brito, a rodovia não é pavimentada, mas a Residência Viária a mantém em boas condições garantindo agilidade no escoamento da produção agrícola, fortalecendo a economia e facilitando a vida da população da zona rural dessas cidades.

Para o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues, a construção do bueiro vai acabar de vez com o problema da rodovia naquela região, que durante o período chuvoso, inunda a rodovia. “O Governo do Tocantins tem o compromisso de promover segurança e condições de mobilidade aos usuários daquela rodovia, para que façam o percurso de forma confortável e segura”, conclui.

