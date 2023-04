Paratletas participam do Campeonato Brasileiro de Atletismo em São Paulo

Os paratletas tocantinenses disputarão nos dias 19 a 22 de abril, do Campeonato Brasileiro de Atletismo sub-17 e sub-20, em São Paulo. Representantes do Governo do Tocantins, acompanharam a saída da delegação nesse domingo, 16. A participação dos atletas do Instituto Reviver conta com o apoio do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria dos Esportes e Juventude. A competição é uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro.

O treinador Rafael Gabarrão, da Escola Estadual Machado de Assis, de Araguanã, um dos responsáveis pela delegação, destacou a participação dos estudantes na competição nacional. “Estamos com uma galera animada e a expectativa é de grande sucesso e muitas medalhas. Agradecemos o governador Wanderlei Barbosa e a Secretaria dos Esportes e Juventude pelo apoio”.

Uma das principais paratletas do Estado, Aline Jordânia, de 17 anos, do município de Araraguanã, será uma das representantes do Tocantins. “Em São Paulo, no Campeonato Brasileiro, participarei no sub-20, das modalidades arremesso de peso, lançamento de dardos e lançamento de disco na classe F40”, destacou a estudante da Escola Estadual Machado de Assis.

O diretor de Esportes e Lazer, Luciano Oliveira, reforçou o papel do Governo do Tocantins no apoio aos atletas que representam o Estado em competições nacionais. “O Governo do Tocantins está proporcionando aos tocantinenses uma inclusão social por meio do esporte. A Secretaria dos Esportes e Juventude tem apoiado as modalidades esportivas que tem representado o Estado do Tocantins a nível nacional”.

A presidente do Instituto Reviver, Soraia Tomaz, reforçou que a participação no evento em São Paulo, será um marco para o esporte paralímpico tocantinense. “Hoje é um dia muito importante para o atletismo tocantinense, pois esses garotos e garotas vão representar o Tocantins no Campeonato Brasileiro de Atletismo. Tenho certeza que eles vão voltar com resultados excelentes, por aqui só tem gente com muita garra e força”.

Edição: Thâmara Cruvinel