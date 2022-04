Governo do Tocantins divulga normas e procedimentos para participação de expositores na Agrotins 2022

Por Elmiro de Deus/Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), divulgou as normas e procedimentos gerais para os expositores que vão participar da 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022). O Regulamento Geral foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), edição, nº 6058, publicado no dia 29 de março.

Com o tema Integrar, Intensificar para Preservar, a Agrotins 2022 será realizada de 10 a 14 de maio, no Parque Agrotecnológico de Palmas, na TO-50, saída para Porto Nacional.

O Regulamento define as áreas para exposições de máquinas, equipamentos, implementos, veículos e produtos agropecuários, além dos espaços destinados à montagem de estandes, unidades demonstrativas de produtos vegetais e áreas para exposição de animais.

O documento também estabelece os procedimentos gerais como formas de participação, custos, termo de permissão de uso e pagamentos, condições de implantação, estruturação e decoração dos estandes, fiscalização, documentos necessários para análise de evento temporário junto ao corpo de bombeiros, recomendações de seguranças a serem seguidas, além de procedimentos para participação dos animais no evento e requisitos sanitários para emissão de guia de trânsito animal com destinos a eventos pecuários, dentre outras normas e orientações.

O diretor de Agrotecnologia, Tecnologias Sociais e Biodiversidade da Seagro, Fernando Garcia, enfatizou a necessidade de atendimento às normas previstas no Regulamento Geral da Agrotins 2022. “No regulamento consta como os expositores devem proceder em suas diversas atividades para participação da Agrotins. A documentação necessária, espaços e horários, devem ser seguidos conforme divulgado no Diário Oficial”, reforçou.

Agrotins

A Agrotins, a maior feira do segmento agropecuário do Tocantins, é realizada pelo Governo do Estado por meio da Seagro, em parceria com a Companhia Imobiliária de Participações, Investimentos e Parcerias (Tocantins Parcerias), a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec), o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins), e apoio de diversos órgãos da esfera municipal, estadual e federal, iniciativa privada e entidades de classe ligadas ao setor produtivo.