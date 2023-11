Governador Wanderlei Barbosa decreta ponto facultativo nesta sexta-feira, 3 de novembro

O governador Wanderlei Barbosa, por meio do Decreto nº 6.690, que será publicado nesta quarta-feira, 1º de novembro, no Diário Oficial do Estado (DOE), concede ponto facultativo para os servidores públicos estaduais nesta sexta-feira, 3. Vale ressaltar que no dia 2 de novembro é feriado nacional, Dia de Finados.

Segundo o decreto, é dever dos dirigentes dos órgãos e entidades estaduais do Governo do Tocantins garantirem que os serviços essenciais em suas áreas continuem funcionando normalmente. Os órgãos do Poder Executivo Estadual voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, dia 6.