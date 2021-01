Governo do Tocantins antecipa pagamento e salário dos servidores estará disponível para saque neste sábado

O Governo do Tocantins antecipa o pagamento dos servidores para esta sexta-feira, 29, com saque disponível ao longo deste sábado, 30. Esta é a primeira folha de salários do exercício de 2021. A folha líquida de pagamento no mês de Janeiro, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento (Sefaz), é de R$ 181.147.810,69, valor destinado aos servidores ativos e pensionistas.

Com o envio das ordens de pagamento ao banco nesta sexta-feira, 29, o Governo do Tocantins está antecipando a obrigação financeira com os servidores, que pode ocorrer até o dia 1º dia útil do mês subsequente ao trabalhado.

Os valores serão liberados tanto para quem tem contas no Banco do Brasil como para aqueles com contas em outros bancos, ao longo deste sábado.