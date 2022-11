Governo do Tocantins alerta sobre cuidado com a saúde do homem no Novembro Azul

A prevenção é primordial para a cura de diversas doenças e, neste mês, é realizada a campanha Novembro Azul. O objetivo é alertar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer e demais doenças que acometem os homens. Diante disso, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), orienta a população a realizar exames preventivos.

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza, gratuitamente, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), exames de prevenção ao câncer e demais doenças, sendo necessário que os homens procurem essas unidades para realização das consultas.

O responsável pela Área Técnica de Saúde do Homem da SES-TO, Tárley Abdalla, explica que “a Secretaria presta, aos municípios, ações de assessoramento sobre os objetivos e diretrizes da PNAISH [Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem], de forma presencial e remota”.

Ainda segundo o técnico da SES-TO, a área de Saúde do Homem realiza processos de qualificação dos profissionais com temas voltados para a saúde do homem “temos como exemplo de capacitação o Encontro Estadual de Saúde do Homem, etapa Macrorregião Centro Sul realizado nos dias 1° e 2 de junho de 2022 e a etapa da Macrorregião Norte que será feita nos dias 8 e 9 de novembro de 2022”, afirmou.

Tárley esclarece que “esses eventos têm como objetivo despertar nos participantes a importância da implementação da PNAISH nos territórios, com ênfase nos cânceres, paternidade e cuidado, e outros relacionados ao cuidado integral à saúde do homem”.

Câncer de próstata

O câncer de próstata é um tumor que afeta a glândula abaixo da bexiga e que envolve a uretra, canal que liga a bexiga ao orifício externo do pênis. A doença é confirmada após fazer a biópsia, que é indicada ao encontrar alguma alteração no exame de sangue (PSA) ou no toque retal, que somente são prescritos a partir da suspeita de um caso por um médico especialista.

Na fase inicial, o câncer de próstata pode não apresentar sintomas e, quando apresenta, os mais comuns são: dificuldade de urinar; demora em começar e terminar de urinar; sangue na urina; diminuição do jato de urina; necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite.

Dados do Tocantins

Conforme dados da SES-TO, entre 2021 e 2022, foram registrados 196 casos de câncer de próstata, sendo 162 em 2021 e 34 neste ano. Esses pacientes receberam atendimentos, gratuitamente, no Hospital Regional de Araguaína (HRA), Hospital Geral de Palmas (HGP) e Irradiar Palmas, conveniada com o Governo do Tocantins.

