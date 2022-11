Governador Wanderlei Barbosa determina realização de nova licitação para alimentação em hospitais

O Governador Wanderlei Barbosa determinou neste sábado, 29, a realização de uma nova licitação para o fornecimento de alimentação para os hospitais públicos do Tocantins por parte da Secretaria Estadual da Saúde (SES-TO).

Segundo o secretário estadual da Saúde, Afonso Piva, as empresas responsáveis pelo fornecimento já foram notificadas diversas vezes sobre a qualidade do serviço, mas pouca coisa mudou. “O Governador Wanderlei Barbosa, sensível à questão das pessoas que estão hospitalizadas, bem como acompanhantes e servidores públicos, determinou a realização de uma nova licitação o mais rápido possível para resolver o problema relativo à qualidade da alimentação nas unidades de saúde estaduais”, revelou Piva.

O secretário destacou ainda que o processo licitatório deve levar alguns meses para ser concluído e que até lá vai se reunir com as empresas responsáveis para, junto com os órgãos de fiscalização, forçá-las a melhorar a qualidade do serviço. “A SES não está indiferente ao sofrimento das pessoas e com a determinação do Governador Wanderlei vamos prestar um serviço melhor à nossa população, em prol de um serviço humanizado para aqueles que, na maioria das vezes, estão no momento mais delicado de suas vidas”, afirmou Piva.

O secretário disse ainda que a SES vai realizar uma licitação de ampla concorrência, visando atrair empresas de todo o Brasil, “com larga experiência e lastro financeiro para a prestação do serviço”.