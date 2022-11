Tocantins irá levar à COP 27 programa de baixas emissões que o torna elegível para acessar recursos na ordem de 200 milhões de toneladas de créditos de Carbono

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participará da 27ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP 27, em Sharm EL Sheikh, no Egito, que será realizada de 6 a 18 de novembro deste ano.

O Diário Oficial do Tocantins publicou na quinta-feira, 27, a lista da delegação que irá acompanhar o Governador, formada por secretários de Estado e técnicos, além da ativista indígena Narúbia Werreria.

Durante a conferência, o Tocantins irá apresentar ao mundo as ações de redução de desmatamento e queimadas e, também, mostrar a líderes de países e ceos de empresas internacionais que estão no mercado de carbono que o Estado está elegível perante à Comissão Nacional de Redd+ (CONAREDD+) para acessar recursos provenientes de pagamentos por resultados na ordem de 200 milhões de toneladas de créditos de carbono nos biomas Amazônia e Cerrado.

“Será um momento importante de mostrar, aos países dos diversos continentes, que o Tocantins vem agindo com responsabilidade na condução do desenvolvimento sustentável, com respaldo legal e compromisso com a governança ambiental, o que o torna apto para ingressar no mercado de carbono jurisdicional”, afirma o governador Wanderlei Barbosa.

A agenda de compromissos do governador Wanderlei Barbosa inicia no dia 10 de novembro com a apresentação do programa jurisdicional de REDD+ e da Estratégia Tocantins Competitivo e Sustentável no Hub Amazônia. Ainda no dia 10, a secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Miyuki Hyashida, acompanha o Governador na mesa-redonda do Consórcio da Amazônia Legal, com o tema Financiamento Climático: o Papel da sociedade Civil.

Miyuki Hyashida destaca que o programa REDD+ Jurisdicional do Tocantins é uma arquitetura robusta de planejamento e uso da terra em larga escala, que oferece segurança e subsídio ao programa de economia de baixo carbono com a transformação de recursos ambientais em ativos financeiros, redução de pressão do desmatamento e da degradação e garantia das salvaguardas socioambientais que devem promover a cidadania e o protagonismo dos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e agricultores familiares.

No dia 12 de novembro, Narubia Werreria falará sobre A importância dos povos indígenas para o programa jurisdicional de REDD+ do Tocantins. A programação segue até o dia 17 de novembro, onde o Governador terá importantes encontros bilaterais em busca de recursos para investir nas ações ambientais do Tocantins.

Segundo a superintendente de Gestão e Políticas Públicas Ambientais da Semarh, Marli Santos, os recursos oriundos de créditos de carbono podem contribuir para que o Estado invista no desenvolvimento da sua estratégia de baixas emissões de gases do efeito estufa que é a Estratégia Tocantins Competitivo e Sustentável que visa o desenvolvimento em quatro eixos: infraestrutura, social, econômico e ambiental.

A superintendente pontua que, na COP 26, o Tocantins assinou memorando de entendimento com a organização internacional BEEF para acessar recursos de pagamento por resultados de REDD+ e, integrou, também, a assinatura de um memorando do Consórcio dos Governadores da Amazônia Legal com a Coalisão Leaf para acessar fundo bilionário.

“Com relação à BEEF, nós assinamos um Acordo de Cooperação Técnica e evoluímos nos estudos da possível transação dos créditos históricos. Já em relação à Coalisão Leaf, recentemente, recebemos da Coalização uma Carta de Intenções para aquisição do nossos créditos futuros e esta Carta de Intenções está sendo analisada e temos a expectativa que esta negociação resulta em frutos na COP 27”, explica.

Delegação

Além do governador Wanderlei Barbosa, a delegação do Governo do Tocantins é composta pela secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Miyuki Hyashida; o secretário de Estado da Governadoria, Jairo Mariano; o secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, José Humberto Pereira Muniz Filho; a secretária executiva de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Karynne Sotero; o repórter fotográfico João Di Pietro; a superintendente de Gestão e Políticas Públicas Ambientais da Secretaria do Meio Ambiente, Marli Santos; o ajudante de Ordens do Governador, José Roberto de Oliveira Mendes; a assessora especial do gabinete do Governador, Katiuscya Barbosa Chaves Cintra; e pela assessora de apoio à Gestão de Políticas Públicas Ambientais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Mayra Beatriz de Jesus Dias.

