Governo aprova qualificação de projeto de Parceria Público-Privada para construção do Câmpus Augustinópolis

Texto: Unitins com informações do Secretaria de Comunicação do Estado

O Conselho de Programa de Parceria e Investimento (CPPI) aprovou a qualificação do projeto de construção do câmpus da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) em Augustinópolis, na região do Bico do Papagaio. O projeto foi apresentado pelo reitor Augusto Rezende, durante reunião do CPPI, realizada nesta quarta-feira, 16, na sala de reuniões do Palácio Araguaia.

O reitor enfatizou na sua apresentação que o Câmpus Augustinópolis atualmente ocupa dois prédios locados e oferece os cursos de Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Medicina, contando com aproximadamente 900 acadêmicos e previsão de aumento desse quantitativo em função do projeto de expansão da Universidade, o que requer a ampliação das instalações para comportar o público esperado. “A qualificação do projeto do Câmpus da Unitins em Augustinópolis possibilita que sejam realizados os estudos de viabilidade para uma Parceria Público-Privada (PPP) para a construção, implantação e manutenção do câmpus universitário no município. O projeto é arrojado e inovador; tende a seguir o modelo de construção de PPPs escolares já implementados em São Paulo e Minas Gerais. Com o projeto, o Tocantins despontará como o primeiro estado a idealizar uma PPP de estrutura universitária, na qual o serviço educacional continuará com a excelência do público e o espaço universitário materializará a integração da comunidade, da vivência universitária e de um equipamento que desenvolva a economia regional do Bico do Papagaio, seguindo determinação do governador Wanderlei Barbosa de levar o conhecimento a todas as regiões do Estado. Ao final do contrato, as edificações retornam 100% para o patrimônio da Unitins”, enfatizou o secretário de Parcerias e Investimentos, José Humberto Pereira Muniz Filho, durante a reunião do Conselho. Reitor Augusto Rezende destaca a importância do projeto para atender demanda da Universidade, estratégica para o desenvolvimento regional A parceria público-privada ficará restrita à estruturação física do Câmpus Augustinópolis. Para o reitor da Unitins, Augusto Rezende, a estrutura da Universidade precisa acompanhar não só a evolução e a consistência pedagógica, mas também a estruturação física. “Essência do ensino, os conceitos, as metodologias e toda a regimentação acadêmica é genuína da Unitins. Ela faz parte dos nossos Conselhos, dos nossos regimentos e, constitucionalmente, é nossa obrigação e é o que a gente sabe fazer. Um projeto bem desenhado, com a utilização inteligente e sustentável de um novo prédio, vai trazer um benefício qualitativo para a instituição e, principalmente, para reter mais alunos e profissionais naquela região do Bico do Papagaio”, destaca o reitor. Conselho O Conselho de Parcerias é composto pela Secretaria de Parceria e Investimento (SPI); Secretaria da Fazenda (Sefaz); Secretaria de Planejamento (Seplan); Secretaria da Indústria Comércio e Serviços (Sics); Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Habitação (Seinf); Agência de Fomento e Procuradoria Geral do Estado (PGE). (Com informações da Secom Tocantins)