Em reunião com o governador Wanderlei Barbosa, presidente do Basa anuncia abertura de agência em Lagoa da Confusão

Texto: Secom/Governo do Tocantins

A cidade de Lagoa da Confusão vai contar com uma agência do Banco da Amazônia (Basa). O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, 17, pelo presidente da instituição, Valdecir José de Souza Tose, durante reunião com o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, para assinatura de um Protocolo de Intenções que prevê um aporte financeiro de R$ 2,2 bilhões para financiamentos de atividades de todos os setores econômicos do Estado. A expectativa do Banco é que a agência em Lagoa da Confusão seja aberta no segundo semestre deste ano.

Além do presidente do Basa, também participaram da reunião no gabinete do Governador, o superintendente da instituição no Tocantins, Marivaldo Melo, representantes classistas do setor produtivo, deputados estaduais e secretários de Estado.

O presidente do Basa, Valdecir Tose, destacou que a atuação da instituição consiste em fomentar o desenvolvimento econômico sustentável da Região Norte através da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e outras linhas de crédito voltadas para atender as atividades produtivas de baixo impacto ambiental.

O executivo também afirmou que o município de Lagoa da Confusão está inserido no rol dos maiores geradores de riquezas provenientes do agronegócio, o que justifica a implantação da agência. “Analisando todos os requisitos que fazem do município um dos maiores produtores de riqueza do País resolvemos abrir a nossa agência em Lagoa da Confusão, já no segundo semestre deste ano, para atender todos os produtores e empresários”, assegurou.

O superintendente do Basa no Tocantins, Marivaldo Melo, ressaltou que o Banco conta com muitos clientes de Lagoa da Confusão, mas com a implantação da agência na cidade será implantado um novo modelo de atendimento, denominado Basa Negócio, o que vai permitir ampliar ainda mais os investimentos na região. “Esse novo modelo vai permitir um atendimento mais ágil aos grandes e pequenos agricultores”, explicou.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a parceria do Tocantins com o Basa e a importância das linhas de crédito da instituição no processo de desenvolvimento do Estado. O Chefe do Executivo fez referência ao papel que o Basa desempenha para o desenvolvimento do agronegócio, com a oferta de linhas de créditos.

“O Basa é uma referência para o nosso setor produtivo e essa agência em Lagoa da Confusão chega em boa hora para atender o setor daquela região, que se destaca no Brasil como produtora de grãos. No que depender do Governo, vamos estar juntos com o Basa, para que o crédito que está sendo disponibilizado seja, o mais rápido possível, aplicado em projetos e ações de desenvolvimento para gerar riquezas, empregos e renda para a nossa população”, ressaltou.

Protocolo de Intenções

Ao anunciar os valores destinados ao financiamento do setor produtivo para este ano de 2022, Valdecir Tose explicou que do montante de R$ 2,2 bilhões, o Basa destina R$ 1,9 bilhão com recursos oriundos do FNO, dos quais R$ 623 milhões são destinados à infraestrutura, R$ 232 milhões para o setor empresarial e R$ 1 bilhão para o agronegócio.

Ainda neste mês de fevereiro serão ofertadas linhas de crédito com juros fixos para micro, pequenas, médias e grandes empresas dos setores do comércio, indústria e turismo. Com isso, aqueles juros vinculados ao IPCA vão continuar, mas produtores rurais poderão optar, por exemplo, por juro fixo do FNO. Também será disponibilizada uma linha de crédito especial de até R$ 20 mil para Micro Empreendedor Individual (MEI).

Segundo o presidente do Basa, Valdecir Tose, neste ano o Banco continuará dando ênfase às linhas verdes, incluindo flexibilização para produção de energia solar voltada para pessoas físicas. “Aquele que tem a sua casa na cidade ou na zona rural vai poder financiar com o FNO de uma forma muito mais rápida e simples. Até março, o Banco pretende financiar por meio de aplicativo”, informou.

FNO Verde

As linhas sustentáveis constantes no Plano de Aplicação de Recursos 2022 integram o conjunto do FNO Verde, que disponibiliza linhas de crédito voltadas para inovações como captação de água, certificações ambientais e utilização de energia renovável.

O Tocantins é o Estado que mais demanda recursos do FNO em termos proporcionais. Somente em 2021 foram mais de R$ 2,8 bilhões com recursos do FNO.

De acordo com o superintendente Marivaldo Melo, todo esse investimento é fruto da localização privilegiada do Estado, da industrialização que começa a despontar e do valor agregado da produção do agronegócio. O superintendente lembrou ainda que a instituição também financiou atividades em outras áreas no Tocantins, como saúde, educação e turismo.

O secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, destacou que o Basa acompanha o crescimento do Estado. “A atuação do Banco está presente em todos os setores, e na agricultura e pecuária é fundamental, porque está presente no custeio, nos investimentos em armazenagem, que tem uma demanda muito grande. Quem tem uma linha de crédito mais viável e acessível para o investidor é o Banco da Amazônia”, frisou.

Já o presidente da Federação da Associações Comerciais e Industriais do Tocantins (Faciet), Fabiano do Vale, afirmou que o setor industrial do Estado vai demandar mais recursos, uma vez que o governador Wanderlei Barbosa determinou a revitalização e regularização de todos os Parques Industriais do Tocantins.

Presenças

A reunião contou com a presença de secretários de Estado e presidentes de entidades representativas da indústria e comércio do Tocantins.