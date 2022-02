Agência de Metrologia verifica cinco novos radares que foram instalados em Palmas

Novos radares de trânsito foram instalados na cidade de Palmas e para o seu funcionamento, é necessário que os equipamentos atendam ao Regulamento Técnico Metrológico, aprovado pela Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) nº 544/2014, referente à obrigatoriedade de verificação de radares de velocidade em novos instrumentos.

Para tanto, a equipe técnica da Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM-TO), órgão delegado no Tocantins, realizará as operações de Verificação Inicial em cinco novos instrumentos medidores de velocidade na Capital.

A ação acontece nesta quinta e sexta-feira, 17 e 18 de fevereiro de 2022, e os motoristas devem ficar atentos ao impedimento do trânsito que será isolado para a aferição dos equipamentos por cerca de quarenta minutos em cada local. As operações de verificação de radares contam com o trabalho da Agência de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Palmas (ATTM) para o apoio, suporte necessário e isolamento do trânsito durante os testes metrológicos.

Ensaios metrológicos em radares novos

Nos ensaios metrológicos, um veículo oficial da AEM passa pelo medidor de velocidade, em média de dez vezes (para instrumentos novos), com um aparelho que é calibrado pelo Inmetro e que ao passar pela barreira eletrônica, compara a velocidade fornecida pelo radar com a do veículo. De acordo com os dados encontrados na vistoria, com base nessa equiparação, o radar pode ser aprovado ou reprovado.

Os radares são equipamentos que orientam aos motoristas sobre velocidades máximas permitidas nas vias, conforme estudos de engenharia de trânsito que visam reduzir acidentes.

O presidente da AEM, AEM, Rérison Castro reforça que a ação, “visa atestar a leitura dos medidores de velocidade para veículos automotores em conformidade com a velocidade permitida nas vias, bem como verificar se a velocidade que os radares marcam dos veículos que estão passando por ele está correta e se estão de acordo com o verificado pelo Inmetro”, destaca o gestor.

Novos radares que serão verificados

17/02 – quinta-feira

08h15 – Av Jk, faixa de pedestre (Capim Dourado Shopping) – Sentido Oeste

09h30 – Av. Teotônio Segurado com Av. LO 29 (Quadra 1.302 Sul) – Sentido Norte

11h00 – Av. Teotônio Segurado com Av. LO 33 (Quadra 1.502 Sul/Assaí Atacadista) – Sentido Norte

18/02 – sexta-feira

08h20 – Marginal Oeste – BR 010 próximo Av. Tocantins (Aurney 1) – Sentido Sul

09h30 – Marginal Oeste – TO 050 próximo ao Supermercado Quartetto (Jardim Santa Bárbara) – Sentido Sul