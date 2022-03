Governador Wanderlei Barbosa recebe certificado da ONG Amigos do Araguaia pelos serviços prestados em prol do meio ambiente

Por Guilherme Lima / Edição: Lenna Borges | Secretaria Municipal da Comunicação

26/03/2022 – Publicado às 06h45

“O nosso governo tem o princípio de fazer o crescimento econômico acontecer, mas sempre respeitando as leis ambientais. Sabemos que a bacia do Araguaia é uma das mais importantes do país e fico feliz em ver pessoas engajadas com essa causa.” Essa foi a declaração do Governador Wanderlei Barbosa, ao receber cerca de 80 barqueiros da Organização Não Governamental – ONG Amigos do Araguaia, neste domingo,27, na beira rio do município de Pau D’Arco.

O ato marcou o final da 20ª Edição do Passeio Ecológico Amigos do Araguaia, na qual os barqueiros certificaram o Governador Wanderlei Barbosa pelos relevantes serviços prestados em prol do meio ambiente.

O passeio já é tradicional no calendário tocantinense e estava há dois anos com as atividades interrompidas, por conta da pandemia provocada pela covid 19. O evento retorna esse ano na sua 20ª edição com uma série de iniciativas, que pautam a promoção de debates ambientais, com o foco na preservação de rios e atrativos turísticos naturais do Tocantins.

No evento de encerramento, o Governador Wanderlei Barbosa afirmou que as causas ambientais são de extrema importância para o Estado, haja vista que o Tocantins é cercado de belezas naturais e cortado por dois importantes rios, que além de potencializar o turismo local, coloca o Estado em evidência no cenário nacional. “O rio Araguaia além de ser bom para pesca e é um rio bonito, em junho toda margem do rio é visitada e nós precisamos cuidar das cidades que ficam às suas margens”, reforçou o Governador Wanderlei Barbosa.

A equipe da ONG concedeu ao Governador um certificado pelos relevantes serviços prestados em prol do meio ambiente. Paulo Pereira é integrante da ONG e participa do passeio desde a primeira edição, para ele, retomar as atividades em 2022, com uma participação expressiva da população e atenção do governo é motivo de empolgação. “Tivemos uma boa participação dos jovens e acho importante que o poder público tenha esse olhar mais voltado à causa ambiental”, comentou.

O Passeio Ecológico Amigos do Araguaia iniciou na sexta-feira, 25, partindo da cidade de Santa Maria das Barreiras (PA), as embarcações seguiram para Araguacema (TO), finalizando na sexta-feira em Couto Magalhães (TO). No sábado foram para Conceição do Araguaia (PA), de lá desceram para Arapoema (TO), e finalizaram o percurso neste domingo em Pau D’Arco.

Acompanharam o Governador Wanderlei Barbosa no evento, o prefeito de Pau D’Arco, João da Serraria; deputados estaduais e vereadores da cidade e municípios vizinhos.

Amigos do Araguaia

A Associação Amigos do Araguaia é uma organização da sociedade civil que trabalha a conscientização nas causas ambientais, com o foco no uso racional dos recursos hídricos que compõem a Bacia Araguaia-Tocantins.

Fundada em 2001, na cidade de Colinas do Tocantins, a ONG realiza atividades para alertar e orientar os ribeirinhos e usuários sobre a preservação e manutenção natural de rios. Todos os anos os Amigos do Araguaia realizam o Passeio Ecológico Amigos do Araguaia, que esse ano percorreu seis cidades e a cada parada foram realizadas palestras e outras atividades, fortificando a preservação do rio. O grupo ainda plantou mudas de árvores nativas do cerrado em cada município.