Governador Wanderlei Barbosa recebe apoio de empresários em Palmas

Por Assessoria

Na manhã desta segunda-feira, 26, o Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos) recebeu apoio de empresários em Palmas.

Durante a reunião, conduzida pela ex-vereadora e empresária Edna Agnolin, o Governador agradeceu, cumprimentou a todos e mencionou o candidato a deputado estadual Eduardo Mantoan (PSDB). Wanderlei Barbosa reforçou a confiança no trabalho que o deputado irá fazer ao lado da prefeita Cinthia (PSDB) e também com seus representados no Estado inteiro.

O Governador também destacou o trabalho realizado pelo deputado Ricardo Ayres (Republicanos) e falou de sua importância no desenvolvimento da educação.

O Governador falou do seu amor pelo Tocantins e por Palmas e lembrou o que seu pai Fenelon Barbosa fez parte da construção desse Estado.

“Nós temos muito amor por esse Estado, mas essa capital o meu pai ajudou implantar e isso nos traz uma responsabilidade muito grande, nós vimos quais são os projetos, e para ser um bom Governador é preciso observar as cidades. Eu quero duplicar Taquaruçu, Porto Nacional, Paraíso, nosso Estado tem muito a ser feito”, frisou.

Wanderlei lembrou um pouco de sua história como político e citou a ex-vereadora e empresária Edna que o acompanhou nessa trajetória como vereadora e vice-prefeita de Palmas e reforçou sobre a aceitação do povo à sua candidatura ao Governo.

Saúde

O Governador Wanderlei falou sobre os investimentos na saúde e a evolução nos onze meses de seu mandato.

“Eu sei que tem muito a ser feito na saúde, mas nós já fizemos uma boa parte nesses últimos onze meses, já estamos chegando a sete mil cirurgias eletivas que estavam reprimidas, cirurgias ortopédicas, tinham pessoas há dez anos na fila de espera por uma cirurgia de joelho, nós estamos fazendo”, relatou.

Infraestrutura

Wanderlei detalhou sobre os projetos de pavimentação asfáltica, obras que estão em conclusão e que a população já consegue ver a evolução do Governo que atende as demandas de norte a sul no Tocantins.

Você sai daqui para Lajeado e ver uma diferença na rodovia, de Palmas a Aparecida do Rio Negro, a mesma coisa, Taquaralto a Taquaruçu, Santa Tereza, Porto a Silvanópolis, Piraquê a BR-153, estamos concluindo Palmeiras a Nazaré, passando por Santa Teresinha, Tocantinópolis a um trecho da BR, da mesma forma Araguatins, e Maurulândia que estava isolada, sem recuperação a mais de dez anos, desde que fizeram, nós já estamos finalizando todas essas rodovias”, detalhou.

Educação

O Governador destacou as obras de reforma, ampliação e novos projetos da educação, disse que há onze meses recebeu o Governo com dezessete obras em educação e que agora já são mais de cem obras. “Cento e vinte e duas obras em recuperação, reformas, ampliação e a entrega de novas escolas, além das que foram retomadas, como Itaguatins, uma escola abandonada há doze anos, que a cidade hoje comemora, são escolas padrões, que possui uma piscina semiolímpica, ginásio poli-esportivo, laboratório de informática e auditório”, concluiu.

Wanderlei finalizou pedindo voto para sua senadora Professora Dorinha (UB) e agradeceu a todos os empresários e a Deus e disse acreditar na consagração do seu mandato no dia 2 de outubro.