Dimas propõe revolução na Saúde, com conclusão de hospitais e implantação da Telemedicina

Caixa de entrada

Ronaldo Dimas22

Anexosseg., 26 de set. 14:53 (há 20 horas)

para Cco:mim

Dimas propõe revolução na Saúde, com conclusão de hospitais e implantação da Telemedicina

Candidato defende a transformação de três unidades em hospitais universitários

A situação da saúde do Tocantins é catastrófica. Centenas de pessoas aguardam por cirurgia, outras amargam nos corredores dos hospitais regionais, falta de medicamentos e muitos dependem de ações judiciais do Ministério Público do Tocantins e da Defensoria Pública do Tocantins. Para solucionar os problemas, o candidato a governador Ronaldo Dimas (PL-MDB-Podemos) se compromete em revolucionar a Saúde do Tocantins, concluindo as obras paralisadas nos hospitais de Palmas, Araguaína e Gurupi e a implantação da Telemedicina com urgência.

Com atendimento médico sem sair de casa, a proposta de Dimas é que o cidadão tenha acesso a consulta médica pelo telefone ou pela internet, mais uma possibilidade de acesso à saúde ao alcance da mão do tocantinense. “Fizemos isso em Araguaína e deu muito certo. Vamos levar essa comodidade para todo o Tocantins. Vamos ampliar a oferta de leitos, leitos de UTI e UTI neonatal e reduzir as filas e os prazos de consultas e exames, além de realizar as cirurgias eletivas de forma constante, atendendo a demanda em tempo real”, frisou.

Dimas cita no seu Plano de Governo a ampliação e conclusão do Hospital Geral de Palmas (HGP), conclusões das obras dos hospitais regionais em Araguaína e Gurupi, transformar o hospital municipal de Araguatins em uma maternidade para atender a Região do Bico do Papagaio, implantar o Programa Saúde da Pessoa Idosa, fortalecer o controle social e a participação da população por meio dos conselhos de saúde e dos canais de comunicação.

*Hospitais universitário na nova gestão*

“Buscando ampliar os recursos para a saúde, vamos transformar três hospitais em universitário: Hospital Regional de Augustinópolis ligado à Unitins, Hospital Maternidade Dona Regina ligado à UFT e o Hospital Regional de Gurupi à Unirg”, detalha Dimas, destacando que isso, além de melhorar o atendimento, ampliará os recursos recebidos pelas unidades, com aportes do Ministério da Educação. O plano de governo de Dimas também traz a promoção do acesso da população aos medicamentos, realização do plano estadual para o programa de residência em áreas estratégicas, reestruturação do atendimento do plano de saúde dos servidores estaduais e o fortalecimento e apoio financeiro aos hospitais municipais.

Veja vídeo sobre a Telemedicina neste link: https://www.instagram.com/p/Cilk5xWs7df/.

—

Atenciosamente,

———————————————————

Assessores de imprensa:

Daniel Machado (63) 98117-0299

Aline Sêne (63) 98112-6114

www.ronaldodimas22.com.br

Ronaldo Dimas – candidato a governador do Tocantins

Freire Júnior – candidato a vice-governador

—

Atenciosamente,

———————————————————

Assessores de imprensa:

Daniel Machado (63) 98117-0299

Aline Sêne (63) 98112-6114

www.ronaldodimas22.com.br

Ronaldo Dimas – candidato a governador do Tocantins

Freire Júnior – candidato a vice-governador

3 anexos • Anexos verificados pelo Gmail