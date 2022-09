Prefeitura de Palmas lança edital de concurso com premiação total de R$ 69 mil

Por Assessoria

Com o tema ‘Juntos salvamos vidas’, a campanha deste ano, alusiva à Semana Nacional de Trânsito, encerra-se com o lançamento do edital do III Concurso de Educação para o Trânsito, realizado pela Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) e órgãos parceiros. Serão distribuídos R$ 69 mil em prêmios entre as seis categorias participantes, que contemplam estudantes, empresas e organizações e profissionais da imprensa. O edital completo do concurso foi publicado no Diário Oficial do Município nº 3.068, publicado nesta sexta-feira, 23.

O objetivo central do certame é incentivar a produção de trabalhos voltados ao tema segurança no trânsito em diversas categorias, com produção de materiais artísticos, educacionais e jornalísticos. O período de inscrições vai de 3 a 24 de outubro. A cerimônia de entrega da premiação está prevista para a primeira quinzena de dezembro.

Lei aqui o edital completo

Para a educação existem quatro categorias, que abrangem desde estudantes regularmente matriculados no ensino fundamental, com idade até 12 anos e 11 meses; fundamental ou médio entre 13 anos e 17 anos e 11 meses de idade; Educação de Jovens e Adultos (qualquer idade); e educação especial, também com qualquer idade. Em todas essas categorias serão premiados do 1º ao 3º colocado, incluindo professor orientador.

Na categoria de projeto ou programa de educação para o trânsito desenvolvido por empresa ou instituição com ou sem fins lucrativos, também serão premiados do 1º ao 3º colocados. E na categoria jornalismo, em cada meio (rádio, TV e mídias digitais) haverá premiação para o 1º colocado apenas.