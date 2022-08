Governador Wanderlei Barbosa participa de cavalgada em Ananás e destaca atividade cultural do Tocantins

O Governador e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos) participou neste sábado, 20, da 26ª Cavalgada da cidade de Ananás, no Bico do Papagaio, onde fez questão de destacar a atividade cultural tocantinense, da qual as cavalgadas são uma parte importante devido à sua tradição e participação popular. Laurez Moreira (PDT) candidato a vice-governador e Professora Dorinha (UB), candidata ao Senado em sua chapa participaram do evento ao lado do Governador.

Wanderlei Barbosa comemorou a retomada do evento após a paralização de dois anos devido à pandemia. “A cavalgada é uma atividade cultural do nosso Estado muito prestigiada pela comunidade e nós sempre participamos. Gostamos dessas movimentações sociais e temos participado de todas, não apenas no período político. Então é uma alegria estar aqui hoje andando pelas ruas dessa grande cidade”, afirmou.

Laurez Moreira destacou a satisfação de visitar Ananás para prestigiar um evento tão tradicional. “Graças a Deus, o povo recebe muito bem o nosso Governador, a aceitação dele é muito boa e isso me deixa feliz. Eu faço política por vocação e não tem nada melhor do que quando você chega no lugar e vê que a população abraça, quer ouvir, quer dar ideias e participar do processo”, avaliou.

Professora Dorinha disse que é uma alegria estar próxima dos moradores de Ananás neste período em que as festividades presenciais voltaram a ser permitidas. “Nosso país inteiro e o Estado está retomando à vida normal depois da do ápice da Covid-19. E as cavalgadas são muito importantes como movimento cultural e de participação popular. O evento foi um grande sucesso”, concluiu.

*Agenda*

A agenda do Governador Wanderlei Barbosa neste sábado continua na região do Bico do Papagaio. Na noite deste sábado ele estará em Sítio Novo, onde participará do lançamento oficial da candidatura a deputado estadual de Jair Farias (UB).