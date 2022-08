Carlesse prestigia cavalgada e recebe apoio de líderes políticos de Ananás, São Bento, Riachinho, Tocantinópolis e Xambioá

Da Assessoria de Comunicação



O candidato a senador Mauro Carlesse (Agir Tocantins) prestigiou neste sábado, 20, a tradicional cavalgada de Ananás, parte da programação da Exposição Agropecuária do município (Expoan 2022). Na ocasião, visitou comitivas e comerciantes e recebeu manifestações de apoio da comunidade e de líderes políticos da região do Bico do Papagaio.

“É uma alegria participar de uma festa como a cavalgada de Ananás e celebrar a força do agronegócio do Tocantins. Estou encontrando amigos, conversando com a população e falando do nosso projeto ao Senado. Ser recebido com tanto carinho, só confirma que estamos no caminho certo: ao lado do povo”, frisou.

Na oportunidade, líderes políticos de diversos municípios do Bico do Papagaio aderiram à candidatura de Carlesse ao Senado. De Ananás, manifestaram apoio o vereador Zé Lu, o ex-prefeito Silvestre Nery, as ex-vereadoras Anália Borges e Marinete Borges, o líder político Francisco Ferreira, dentre outros; de São Bento do Tocantins, o ex-prefeito Claudivan Tavares e o suplente de vereador Orismar Lima; de Riachinho, a ex-prefeita Diva Ribeiro; de Tocantinópolis, o ex-vereador e líder da juventude Welbert; e de Xambioá, o suplente de vereador Aleandro Silva.

“Tenho certeza que o Carlesse no Senado Federal poderá fazer muito pelo Tocantins, porque ele é um homem de bem. Chega desses senadores que foram para lá e vêm aqui contar picuinha só no tempo de campanha. Sou Carlesse, para fortalecer o nosso Bico do Papagaio e para que o nosso Estado se desenvolva mais”, frisou o ex-prefeito de São Bento pouco antes da cavalgada.

Além do trabalho prestado ao Tocantins, o suplente de vereador Orismar Lima destacou a conduta de Carlesse como motivo para apoiá-lo ao Senado. “O Carlesse é uma pessoa humilde, é um excelente companheiro e a gente conhece o trabalho prestado por ele, por isso estamos abraçando essa causa de coração. O Carlesse merece esse apoio”, frisou.