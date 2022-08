Governador Wanderlei Barbosa participa da maior manifestação religiosa do Tocantins, Romaria do Senhor do Bonfim

Por Assessoria O Governador do Tocantins e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa, (Republicanos), iniciou a semana com demonstração de fé e acompanhado de centenas de romeiros na maior peregrinação religiosa do Tocantins; a Romaria do Senhor do Bonfim em Natividade

Presente na missa, o governador Wanderlei Barbosa reforçou que a gratidão ao Senhor do Bonfim é capaz de provocar um verdadeiro fenômeno no povoado e atrair multidões .

“ São 12 dias de festa que reúne fé, tradição, religiosidade e o principal objetivo de todos os romeiros é agradecer. Esse é um momento de união e recolhimento de todos os tocantinenses”, afirmou.

Festa do Bonfim

O festejo do Senhor do Bonfim de Natividade ocorre há mais de dois séculos e deu origem à primeira igreja construída no povoado, em 1.750. Conta a tradição que um vaqueiro encontrou uma imagem do Senhor do Bonfim em cima de um toco de árvore e, após levá-la para Natividade, a imagem voltou a aparecer de forma inexplicável em Bonfim, nas cercanias da sede do município. Como o santo não parava na cidade, os devotos começaram a seguir a pé até o povoado, onde até hoje rezam, fazem e pagam promessas por graças alcançadas e atribuídas ao Senhor do Bonfim.

Tradição

A tradição veio da Europa junto com a colonização portuguesa e acabou se tornando muito popular no Brasil. Eventos semelhantes também são realizados em outras partes do país.

Araguacema

Na tarde desta segunda-feira, 15, o Governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da candidata ao Senado Professora Dorinha (União/TO) e do candidato a vice, Laurez Moreira (PDT), também participou da programação do festejo em Araguacema.

Segurança

De acordo com a Polícia Militar, só no distrito em Natividade, circularam cerca de 100 mil pessoas ao longo dos 10 dias do festejo, entre fiéis, romeiros, comerciantes e visitantes. “Neste último dia, 15, foi estimado a presença de até 40 mil pessoas simultaneamente no distrito. No transcorrer da Romaria, desde o dia 6, recebemos até 10 mil pessoas por dia circulando aqui”, informou o Major da PM, Renato Lisboa, lotado na 2a. Companhia da PM em Dianópolis e comandante responsável pela operação de segurança no Bonfim.