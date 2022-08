Seduc e IFTO realizam aula inaugural do projeto Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional e Tecnológica

A aula inaugural do curso de Instalador predial elétrico, hidráulico e sanitário, do projeto Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA/EPT), marcou o começo de uma nova oportunidade para cerca de 30 estudantes do Colégio Estadual Criança Esperança. A cerimônia ocorreu na noite desta quarta-feira, 10, no auditório do Instituto Federal do Tocantins (IFTO), em Palmas. No Estado serão ofertados cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Qualificação Profissional para os estudantes do 3° segmento da EJA da rede estadual, por meio do Acordo de Cooperação, celebrado entre a Secretaria da Educação (Seduc) e o IFTO.

São 330 vagas em 11 cursos de qualificação profissional, com carga horária de 160 a 200 horas, sendo uma turma de 30 vagas por município, nas escolas estaduais localizadas nas cidades que o IFTO possui Campus. Também estão sendo oferecidas 120 oportunidades para cursos de aperfeiçoamento aos profissionais envolvidos no projeto, que será ofertado na modalidade EAD, com carga horária de 108 horas.

Atualmente a Educação de Jovens e Adultos no Tocantins conta com um total de 7.580 estudantes. Para o secretário da Educação, Fábio Vaz, o projeto vem ao encontro da necessidade de muitas pessoas, e a Seduc mais uma vez cumpre seu papel. “O curso é proferido no ambiente escolar da rede estadual de ensino. Em determinadas situações os alunos deverão ir ao campus do Instituto para uma aula de laboratório, por exemplo”, explicou.

O reitor do IFTO, Antonio da Luz Júnior, afirma que toda a proposta do curso foi desenvolvida pensando na característica de cada estudante. “São pessoas que por vezes ficaram afastadas da educação formal há muito tempo e agora têm a oportunidade de retornar. Além de receber uma educação básica, terão a oportunidade de se profissionalizarem. Nós acreditamos que isso vai estimular ainda mais a permanência dos alunos”, relatou.

Um dos estudantes beneficiados é o atendente Luis Mário dos Santos Lima, de 46 anos. Ele largou a escola aos 21, pois na época tinha como prioridade cuidar dos filhos trigêmeos recém-nascidos. Agora vê a oportunidade de se formar e garantir conhecimentos que contribuirão com a vida profissional. “Resolvi voltar para a sala de aula, pois sei que a oportunidade não bate na porta duas vezes. Além disso, sempre é tempo de recomeçar”, ressaltou.

Cronograma de início das aulas e cursos

Palmas: 10 de agosto – Instalador predial elétrico, hidráulico e sanitário;

Paraíso do Tocantins: 11 de agosto – Agente de Desenvolvimento;

Lagoa da Confusão: 12 de agosto – Operador de Computador;

Dianópolis: 16 de agosto – Auxiliar de Agropecuário;

Gurupi: 17 de agosto – Cuidador de Idoso;

Formoso do Araguaia: 18 de agosto – Agricultura Familiar;

Porto Nacional: 19 de agosto – Microempreendedor;

Pedro Afonso: 22 de agosto – Operador de Computador;

Araguaína: 23 de agosto – Operador de Computador;

Colinas do Tocantins: 24 de agosto – Programador Web;

Araguatins: 25 de agosto – Auxiliar de Agropecuária.