Governador Wanderlei Barbosa e secretário Wlademir Mota articulam pagamento de progressões da Polícia Civil

Em tratativas com o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa; e o secretário de Estado da Segurança Pública, Wlademir Mota Oliveira, foi determinado à Casa Civil o prosseguimento no processo de concessão das progressões da Polícia Civil relativas ao ano de 2021, durante encontro entre os gestores no dia 19 deste mês, que prevê ainda que a concessão tenha impacto financeiro no terceiro quadrimestre.

O governador Wanderlei Barbosa afirmou que é uma prioridade da atual gestão pagar os direitos dos servidores da Segurança Pública. “Nós reconhecemos a importância de valorizar o trabalho dos nossos policiais civis, inclusive remunerando-os de maneira adequada e mantendo em dia seus direitos. Esses pagamentos estão constantemente em nossa pauta. Já determinamos que seja feita a publicação referente ao ano de 2021 e vamos continuar trabalhando para que todos os outros direitos sejam implementados”, frisou o governador.

Na ocasião, o secretário Wlademir Mota Oliveira reiterou que esta é uma demanda que sempre vem sendo trabalhada pela atual gestão. “Estamos atendendo solicitações de sindicatos e buscando conceder os direitos dos nossos policiais. Ficamos satisfeitos com a determinação do Governador e temos certeza de que tudo o que puder ser feito para beneficiar nossos servidores será feito”, destacou o secretário.

Já na manhã desta terça-feira, 23, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Tocantins (Sinpol), Ubiratan Rebello; e o vice-presidente Darlan Bezerra estiveram no gabinete do secretário Wlademir Mota para também tratar do tema. “Essa visita teve como objetivo finalizar um ciclo de reuniões e agradecer a viabilidade e a presteza da gestão da Secretaria Pública em estar correndo atrás dos nossos direitos com o Governador. Essa é uma notícia positiva, principalmente, porque diminui as buscas judiciais à medida que conseguimos a implementação via administrativa”, frisou o presidente do Sinpol.

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate