Foco no Fogo 2023 é lançado oficialmente no Palácio Araguaia e governador Wanderlei Barbosa assina termo para contratação de brigadistas

Com o intuito de trazer discussões ambientais para reduzir as queimadas no Estado, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), lançou nesta terça-feira, 23, o projeto Foco no Fogo, que chega a sua quarta edição. O evento ocorreu na ala norte do Palácio Araguaia, em Palmas, e contou com a presença do governador Wanderlei Barbosa.

Na ocasião, também foi assinado pelo governador o Termo de Execução Descentralizada para contratação e aparelhamento de brigadistas considerando ações realizadas em 2023. Para isto, a Semarh, via Recursos do Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, está repassando R$ 1,3 milhão para o Corpo de Bombeiros, que fará a seleção e distribuirá os contratados em oito unidades da corporação.

Segundo Wanderlei Barbosa, o projeto vem somar com ações que já acontecem no Estado, para evitar os grandes índices de queimadas no Tocantins. “O quanto é importante esse programa, pois vem trabalhando uma temática muito necessária no nosso país. O Foco no Fogo é um projeto educacional, queremos orientar, ensinar, levar a nossa missão e nossos valores, no que diz respeito ao meio ambiente para todo o Tocantins, reforçando o compromisso do nosso Governo com o combate às queimadas. Não vamos agir apenas nessa época de estiagem, mas sim durante todo o ano”, afirmou o Governador Wanderlei Barbosa.

Projeto Foco no Fogo

Criado em 2020, o Foco no Fogo realiza trabalhos em territórios propícios às queimadas, alertando a população sobre os riscos e os prejuízos causados pelas queimadas irregulares, bem como pelos incêndios florestais.

O projeto é idealizado pela Semarh e integra o Comitê Estadual de Prevenção e Controle às Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (Comitê do Fogo), juntamente com outras 32 instituições. As ações paliativas de prevenção ocorrem em diversas áreas mapeadas. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Centro de Monitoramento do Fogo (Cemaf), os municípios indicados como prioritários para as ações do projeto Foco no Fogo são aqueles que apresentam um maior risco de incêndios.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcello Lelis, ressaltou que o Foco no Fogo é uma das ações de prioridade no plano de governo, não estando limitadas apenas às questões ambientais, mas também em outras áreas que são afetadas pelas queimadas. “O Foco no Fogo é um projeto que atendeu 26 mil pessoas, chegando em mais de 40 municípios, nas suas três primeiras edições. Esse Projeto, misturado com outras ações, com todas as entidades parceiras, conseguiu reduzir o desmatamento, tornando-se um bom exemplo de educação ambiental”, comentou.

Ações para 2023

A partir da identificação de locais propícios a queimadas, os agentes do projeto desenvolvem ações educativas, distribuem materiais informativos e realizam visitas in loco para sensibilizar os moradores do campo, agropecuaristas e produtores rurais sobre os perigos e os prejuízos causados pelas queimadas irregulares. Os trabalhos começam ainda neste mês de maio. Seguindo o cronograma, as cidades de Monte do Carmo, Brejinho de Nazaré, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Palmas serão as primeiras beneficiadas.

A equipe do Foco no Fogo conta com a parceria de outros órgãos que, em conjunção de esforços, atuam com o projeto, sendo eles o Corpo de Bombeiros Militar (CBMTO), a Defesa Civil do Tocantins, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama Prevfogo), o Naturatins, o Departamento de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), o Exército Brasileiro e a Energisa Tocantins – Distribuidora de Energia S.A.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, coronel Carlos Eduardo Farias, pontuou que o projeto é um ponto muito forte no Comitê do Fogo, contribuindo com os trabalhos dos bombeiros no Tocantins, que têm alta demanda no Estado nos períodos de estiagem. “Estamos a postos para os trabalhos deste ano e o Projeto nos ajuda muito, principalmente no que se refere à conscientização e até mesmo no mapeamento. Isso facilita o trabalho de fiscalização”, acrescentou o coronel.

Resultados e destaque internacional

Em sua última edição, realizada em 2022, o Foco no Fogo teve um saldo positivo, contribuindo para uma baixa no número de queimadas. Para a secretária-executiva da Semarh, Karynne Sotero, que também coordena o Projeto, os trabalhos do Foco no Fogo vêm auxiliando consideravelmente para a diminuição de queimadas no Estado durante a estiagem. “No ano passado, fizemos a cobertura em 43 municípios. Este ano, a pedido do governador, aumentamos o número e vamos atender mais de 100 cidades. O Tocantins já chegou a liderar o ranking de estado com maior número de queimadas e, hoje, reduzimos e caímos para a sexta posição. Ou seja, conseguimos diminuir em 36% o número de queimadas em 2022. Agora, queremos bem mais e estamos com boas expectativas”, comentou Karynne Sotero.

Por conta desses resultados, o Projeto chamou a atenção, sendo referência não só em território nacional, mas também em âmbito internacional. O Foco no Fogo foi enfatizado durante a 8ª International Wildland Fire Conference (Wildfire), um dos maiores eventos de combate às queimadas e de preservação ambiental, que foi realizado na cidade de Porto, em Portugal, entre os dias 16 e 19 de maio. “A nossa equipe acabou de chegar de Portugal, que é um dos países que mais sofre com queimadas na Europa. Fomos lá apresentar o nosso Projeto, sendo o Tocantins um pioneiro em fazer esse trabalho de conscientização, antes mesmo do período de estiagem. O Foco no Fogo foi uma referência e muito elogiado, servindo de exemplo para outros países”, finalizou a secretária-executiva.

