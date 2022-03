Governador Wanderlei Barbosa discursa emocionado destacando união com o Legislativo e a confiança do povo tocantinense que o colocou no mais alto cargo do Estado

Por Thuanny Vieira | Governo do Tocantins

13/03/2022 – Publicado às 07:55



A noite desta sexta-feira, 11 de março de 2022, será lembrada como um marco na história política do Tocantins, o dia da posse do Governador do Estado do Tocantins Wanderlei Barbosa em sessão solene na Assembleia Legislativa. A sessão presidida pelo presidente da Casa de Leis, Deputado Antonio Andrade, foi prestigiada pelos 24 deputados estaduais, secretários de Estado, deputados federais, representantes do poder judiciário, prefeitos e vereadores de diversos municípios.

O governador Wanderlei Barbosa já estava à frente do governo como interino desde o dia 20 de outubro de 2021, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de afastar o ex-governador, Mauro Carlesse, que no início da tarde desta sexta-feira 11, renunciou ao cargo de governador do Estado do Tocantins.

Em um discurso emocionado e firme, o governador Wanderlei Barbosa compartilhou a sua trajetória política no Tocantins e destacou a confiança do povo tocantinense para chegar no mais alto cargo do poder executivo estadual. “Nesse momento ímpar da minha história, eu quero afirmar a vocês que eu não farei nada diferente do que tenho feito nos últimos quatro meses, chegando a toda população de maneira efetiva, lutando diariamente, percorrendo meu Estado com o desejo de consertar e colocar o meu Estado no rumo certo”, ressaltou.

O Governador manifestou disposição e vontade política para superar os desafios que têm pela frente. “Não estou em busca de poder, estou aqui para resolver os problemas do nosso povo. Nós sabemos dos problemas de saúde, da nossa malha viária com mais de 1000 km para recuperação, dos nossos servidores que precisam ter seus direitos garantidos. Estou aqui para trabalhar pelo nosso povo, como já temos feito”, complementou.

O Governador Wanderlei Barbosa garantiu que não enviará nenhum Projeto de Lei à Assembleia Legislativa que possa gerar insegurança no povo tocantinense. “Governador não é o todo poderoso. O governador está aqui para fazer a gestão das finanças públicas, para ouvir a população e tomar decisões, levando em consideração o desejo da nossa população. Nós faremos um governo junto com vocês, não serei um governo de protocolos. Todos terão a porta aberta para conversarmos”, destacou.

Ainda durante a sua posse, o Governador anunciou que irá chamar na próxima semana, os aprovados do concurso do Sistema Socioeducativo e da Polícia Penal do Tocantins, que juntos com os 1.500 novos policiais militares e 100 novos bombeiros atuarão em várias frentes por todo o Estado, para garantir a segurança da população tocantinense. Informou também que serão pagos mais R$ 20 milhões de passivos aos professores da rede estadual de ensino.

Ao final, fez um clamor à população em relação aos cuidados com a pandemia causada pelo coronavírus. “Eu clamo à população para que se vacinem, para que possamos chegar a um ponto em que um dia poderemos não ter que usar mais a máscara de forma obrigatória. Se vacinem! Fica aqui o meu abraço e a minha gratidão a todas as pessoas pela confiança e convicção do povo tocantinense”, finalizou.

Perfil

O Governador do Tocantins Wanderlei Barbosa Castro, é natural de Porto Nacional (TO), onde se elegeu vereador em 1989. Em 1996 foi eleito vereador na capital Palmas, sendo reeleito para mais três mandatos. Foi presidente da Câmara Municipal de Palmas nos biênios de 2003-2004 e de 2009-2010. Também foi subprefeito de Taquaruçu na época de sua emancipação. Em 2010, conquistou o seu primeiro mandato de deputado estadual, sendo reeleito em 2014.

Wanderlei é filho de Fenelon Barbosa, que foi o primeiro prefeito de Palmas. É casado com Blandina Vieira Leite Castro e pai de Ygor Leonardo Castro Leite, Rérison Antonio Castro Leite e Rosa Maria Castro Leite.