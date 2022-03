Governador Wanderlei Barbosa celebra posse na Aleto defendendo melhorias para população tocantinense 

.

Por Elpídio Lopes | Assembleia Legislativa do Tocantins

11/03/2022 – Publicado às 06:30

A Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) empossou na noite desta sexta-feira, 11, o Governador Wanderlei Barbosa de forma definitiva no cargo. Reeleito em 2022 o mandato vai até 2026.

A posse foi possível após o ex-governador Mauro Carlesse (União Brasil), que se encontra afastado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), protocolar sua renúncia na Assembleia Legislativa na tarde desta sexta-feira, 11, e o pedido ser aceito pelo Parlamento.

O processo de impeachment que Carlesse vinha sofrendo na Casa teria sua análise em segundo turno pelos deputados estaduais na tarde desta sexta-feira, mas foi extinto mediante a renúncia mencionada e o parecer do relator da comissão.

O Governador Wanderlei Barbosa fez o juramento à Constituição representando o compromisso com a população, assinou o termo de posse e recebeu a faixa das mãos do presidente da Aleto, deputado Antonio Andrade (União Brasil).

Ao pronunciar-se, o governador empossado afirmou que não está em busca de poder, mas de fazer um mandato para melhorar a vida do povo tocantinense.

O Governador Wanderlei Barbosa mencionou que vai chamar concursados do Sócio-Educativo e Polícia Penal, e está enviando para recrutamento 1.500 policiais. “Nosso Estado precisa de homens nas ruas”, afirmou.

O Governador Wanderlei Barbosa disse que vai pagar os passivos dos professores e discutir com outras categorias com vistas a pagar direitos aos servidores. O chefe do Executivo estadual lembrou o aporte de R$ 2 milhões a todos os municípios para melhorar praças e vias urbanas.

“Não serei Governador de protocolo. Agirei de forma simples: a minha vida vai considerar os problemas e encontrar as respectivas soluções. Vamos melhorar a estrutura para os empresários e daremos prioridade à Saúde”, garantiu.

No encerramento do discurso, o Governador Wanderlei Barbosa defendeu a vacinação contra a Covid-19, pedindo cuidados com a pandemia e prevendo que as precauções irão permitir em breve a não-obrigatoriedade do uso de máscaras.

O presidente da Casa de Leis Estadual, deputado Antônio Andrade desejou sucesso ao Governador Wanderlei Barbosa e colocou o Legislativo Estadual do Tocantins a disposição do seu governo.

Além da presença de todos os parlamentares da Casa de Leis Estadual, participaram da solenidade a prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro (PSDB); os deputados federais Celio Moura (PT) e Osires Damaso (PSC); o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE), Napoleão Sobrinho; a defensora pública-geral Estellamaris Postal; o procurador-geral de Justiça, Luciano Casarote; o ex-governador do Tocantins, Raimundo Boi, dentre outros convidados.