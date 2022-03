Deputado Antonio Andrade apoia PCCS dos Gestores Públicos do Tocantins

Por: Rogério Tortola / Fotos: Joelma Cristina | Ascom Deputado Antonio Andrade Presidente da Aleto

16/03/2022 – Publicado às 07:12

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Deputado Antonio Andrade (União Brasil), recebeu na manhã desta terça-feira, 15, componentes da Associação de Gestores Públicos do Tocantins (Agesto). O encontro foi na antessala do gabinete da presidência e contou com a participação de mais de 30 associados.

Motivado pela categoria de gestores estaduais, o encontro teve objetivo de sensibilizar o Legislativo Estadual, diante da necessidade de definição e aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Gestores Públicos do Estado do Tocantins.

Na oportunidade, o Deputado Antonio Andrade colocou-se à disposição da categoria em prol da atual demanda. “Fiz o compromisso de procurar intermediar a relação da categoria com o governador Wanderlei Barbosa”, enfatizou.

“Faremos o possível para intermediar na elaboração de um Projeto de Lei por parte do Executivo, visando instituir o PCCS dos gestores públicos estaduais”, disse o Deputado Antônio Andrade, acrescentando: “é um sonho, um direito deles e é nossa obrigação apoiá-los”.

O apoio do presidente foi comemorado pelos gestores presentes. “Muito nos gratifica o apoio do presidente Antonio Andrade. Acreditamos que, com a intermediação dele e de outros deputados, conseguiremos sensibilizar o governador Wanderlei Barbosa para esta causa, indispensável para o crescimento do Estado”, disse o presidente da Agesto, Rogério França.

Durante o encontro, Rogério entregou ao Deputado Antonio Andrade uma Nota Técnica e a minuta de um PCCS da categoria, apontando direções práticas que possibilitam a promoção da inovação na administração pública e propicia condições favoráveis ao aumento do desempenho na carreira.

A criação dos planos de carreiras está prevista no art. 39, da CF/88. “A minuta do PL apresenta o alinhamento da Carreira do Quadro de Gestão Estratégica, com base em premissas básicas que encontram-se instituídas na maioria das unidades federativas do País. Visa fortalecer o Governo e incrementar a capacidade de Políticas Públicas adequadas à realidade do Tocantins”, destacou Rogério, presidente da Agesto.

Reconhecimento

A profissão de gestores públicos já é reconhecida em 23 estados brasileiros, exceto no Tocantins, Maranhão e Piauí. “A valorização da carreira é de suma importância, uma vez que os gestores públicos atuam na elaboração e planejamento das políticas públicas, governança e gestão estratégica, fazendo com que o Estado aperfeiçoe e apresente melhores resultados à população”, alerta Rogério.