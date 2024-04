Governo paga R$ 279 milhões nesta sexta, 26

O Governo do Tocantins fará o repasse do piso da Enfermagem nesta quarta-feira, 24, e efetuará, de forma antecipada, o pagamento dos salários dos servidores estaduais na sexta-feira, 26. Com os salários dos servidores, serão injetados na economia tocantinense R$ 279.101.817,11.

O anúncio foi feito nesta terça-feira, 23, pelo governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa por meio de suas redes sociais. “Mais uma boa notícia, que já é rotina em nosso governo. Estou em Brasília, onde cumpro agenda, mas quero informar que, nesta quarta-feira, 24, o Governo do Tocantins vai depositar mais uma parcela do piso da Enfermagem. E para esta sexta-feira, 26, estaremos depositando os salários dos nossos servidores”, garantiu Wanderlei Barbosa.

Piso da Enfermagem e salários

Nesta quarta-feira, 24, o Governo do Tocantins efetuará, como anunciado pelo governador, o pagamento do piso da Enfermagem aos profissionais do quadro da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). Esta folha complementar é elaborada pela SES-TO, em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração (Secad).

Já os salários dos servidores públicos estaduais estarão disponíveis para saque ao longo desta sexta-feira, dia 26.

Edição: Daniela Oliveira

Revisão Textual: Marynne Juliate