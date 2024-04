Inscrições para Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência se encerram no próximo dia 25

Encerram-se na próxima quinta-feira, 25, as inscrições para o processo eleitoral para escolha das entidades da sociedade civil que comporão o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Compede), para o triênio 2024-2027 na Capital. São disponibilizadas oito vagas titulares e oito suplentes.

Os interessados devem encaminhar as documentações e dados do representante legal que participará da Assembleia de Eleição, conforme edital, para o email [email protected]. O edital, assim como demais informações sobre o processo eleitoral, podem ser adquiridos na sede do Compede, no térreo da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e Igualdade Racial (Sempsir), situada na Quadra ACSE 1 (104 Sul), Avenida LO-01, Conjunto 04, Lote 34, Plano Diretor Sul, de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone: (63) 3212-7008 e pelo e-mail: [email protected].