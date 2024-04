A partir do dia 20 de abril está aberta a janela de plantio de soja semente nas Planícies Tropicais

A Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) informa que, a partir deste sábado, 20, estará aberta, a janela de plantio de soja semente nas Planícies Tropicais tocantinense, e seguirá até o dia 31 de maio. A região compreende os municípios de Lagoa da Confusão, Cristalândia, Pium, Formoso do Araguaia, Santa Rita do Tocantins e Dueré. O prazo para a colheita é até o dia 20 de setembro.

O plantio excepcional de soja semente nas Planícies Tropicais é feito mediante a autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para as finalidades de pesquisa/ensino, produção de sementes e reserva de semente para uso próprio “salva legal”.

Segundo o responsável técnico pelo Programa Estadual de Controle da Ferrugem Asiática da Soja da Adapec, Cleovan Barbosa, os sojicultores, que forem cultivar soja naquela região deverá solicitar antecipadamente o pedido à Adapec, por meio da apresentação do cadastro de propriedade, plano de trabalho, termo de compromisso do responsável técnico e croqui das lavouras. “O download dos documentos necessários para o cadastro está disponível no site da Adapec, no endereço: www.to.gov.br/adapec bastando preencher os formulários, e posteriormente, entregar esta documentação num escritório da Agência,” disse Cleovan Barbosa.

Dados

Na safra de 2023, foram cultivadas 69.572 hectares de soja.

Ferrugem Asiática da Soja

É a principal praga que acomete a oleaginosa, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. Ela dissemina rapidamente entre as plantações através do vento. Os maiores prejuízos causados é a redução da produtividade, já que causa desfolha precoce nas plantas, impedindo que os grãos de soja se formem completamente.