Governador Wanderlei anuncia pavimentação do trecho que liga a Piraquê à BR-153

Texto: Secom/Governo do Tocantins

“Nós vamos pavimentar o trecho que liga Piraquê à BR-153”, afirmou o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, atendendo a uma das principais demandas da população piraqueense, durante as comemorações dos 31 anos do município, celebrado neste domingo, 20. O governador anunciou ainda, o repasse de R$ 2 milhões para Piraquê e os demais municípios do Estado e celebrou, juntamente com o prefeito Silvino Oliveira de Sousa (Neto SOS), a entrega de diversas obras municipais.

“Parabenizo a população de Piraquê pelos seus 31 anos de história, pois conta com o esforço de todos vocês, e eu fico feliz de estar aqui hoje. Nós temos aproximadamente 20 municípios comemorando aniversário hoje, mas escolhemos estar aqui com vocês, porque compreendemos o seu esforço prefeito. Essa obra de qualidade que você fez no centro da cidade, é apenas uma parte daquilo que pretendemos fazer aqui. Nós teremos obras para todos os municípios do Tocantins”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa ao prefeito Neto SOS.

Sobre a rodovia, o governador Wanderlei Barbosa garantiu que irá fazer com a melhor qualidade possível e que os R$ 2 milhões, destinados aos municípios, irão proporcionar cidades melhores e consequentemente um bem-estar social para a população. “Essa estrada aqui nós vamos fazer e eu quero fazer com a qualidade solicitada. É o nosso compromisso com o Tocantins, transformar esse Estado em um estado melhor, dar mobilidade urbana e social. Esses R$ 2 milhões estamos repassando para os 139 municípios porque queremos cidades melhores, cidades mais bonitas, população com a autoestima lá em cima, com praças bonitas e asfalto de qualidade, com orgulho de fazer uma foto e reconhecendo as obras que o prefeito, junto com o governador, fez”, destacou.

Dentre as obras inauguradas neste domingo, estão a Escola Municipal Paula Resende, no assentamento Boa Esperança, a reforma da Escola Municipal Padre Antônio, a Secretaria Municipal de Educação, além do recapeamento de vias urbanas, que ademais dos recursos municipais, teve aportes do Governo Federal e Estadual no valor de R$ 528 mil.

Vistoria

O governador Wanderlei Barbosa visitou ainda a Escola Estadual São José, e acionou os secretários de Educação e de Infraestrutura para providenciar a reforma e ampliação da escola. “Tem 32 obras da educação licitando para este ano e nós vamos chegar a 50 obras. Vamos reformar escolas para que tenham a qualidade que nossos alunos e profissionais da educação merecem. Estou acionando os nossos secretários para que sejam feitas as melhorias necessárias nesta escola, o mais rápido possível”, disse.

O secretário da Infraestrutura Cidades e Habitação, Jairo Mariano, que esteve acompanhando a vistoria, ressaltou que “já estou tomando as providências, vou conversar com o secretário Fábio Vaz e, nas próximas semanas, estaremos enviando uma equipe de engenheiros para que seja feito o levantamento de todas as demandas, para que essa escola se torne um ambiente digno.”

Presenças

Marcaram presença no evento, os deputados estaduais Valderez Castelo Branco, Amélio Cayres, Issam Saado e Elenil da Penha; deputado federal Tiago Dimas; secretários de Estado, a vice-prefeita Maria Deusa, vereadores e os prefeitos de Wanderlândia, Djalma Júnior; Riachinho, Ronaildo Bandeira; Darcinópolis, Jackson Soares; Ananás, Waldemar Batista; e Araguanã, Max Barbosa.