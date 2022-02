Projeto pioneiro de pesquisa pretende avaliar os impactos nos paciente Pós-Covid

Texto: Secom | Governo do Tocantins

23/02/2022 – Publicado às 07:26

O projeto de pesquisa intitulado o “Impacto Funcional e Reabilitação em pacientes Pós-Covid-19” está sendo desenvolvido pela professora doutoranda Janne Marques Silveira, por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital Regional de Gurupi (HRG). O objetivo é avaliar o impacto funcional, a qualidade de vida e a eficácia do protocolo de reabilitação pulmonar para pacientes com diagnóstico de Covid-19 que ficaram internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nos leitos clínicos do HRG.

A pesquisadora, doutoranda Janne Marques Silveira, ressalta que a parceria entre as instituições de ensino superior Universidade UnirG e Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP, juntamente com o HRG e Isac, foi importante para o desenvolvimento do estudo, e contribuiu para o desenvolvimento de um protocolo específico de reabilitação para pacientes pós-Covid-19, neste cenário atual de pandemia. “Muitos estudos ainda precisam ser realizados e o HRG é um local adequado por ser referência na região Sul do Estado”, destaca.

Para o diretor geral do HRG, Fernando Mota, é importante o desenvolvimento da pesquisa no hospital, pois haverá desdobramentos, ajudando no processo de reabilitação dos pacientes de alta da UTI COVID e dos leitos clínicos.

Segundo a coordenadora do NEP, a enfermeira Nicoly Aguiar, atualmente a produção acadêmico-científica em âmbito hospitalar está fortemente associada à posição de excelência dos hospitais. “Os hospitais com equipes mais engajadas com a produção de conhecimento científico e o desenvolvimento de novos conhecimentos, inovações e aprendizagem, tendem a apresentar posições de referência e de maior reconhecimento em qualidade na saúde”, avalia.

O projeto de pesquisa também foi submetido à Secretaria de Estado de Saúde do Tocantins (SES-TO) e foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em agosto do ano passado.