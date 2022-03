Governador, Senadores, Deputados, Secretários e Prefeitos reunem no Ministério do Desenvolvimento Regional e buscam recursos para os municípios tocantinenses

Por Governo do Tocantins | Edição: Luiz Melchiades

10/03/2022 – Publicado às 07:30

O governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, esteve reunido na tarde desta quarta-feira, 9, em Brasília, com o Ministro do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho, o secretário nacional de habitação, Alfredo Eduardo dos Santos, senadores, secretários de Estado e prefeitos tocantinenses, para tratar de demandas importantes para o Tocantins, dentre elas o apoio para os municípios atingidos por enchentes e para implementar programas de moradia.

Na oportunidade, o Governador destacou o alcance social das demandas apresentadas em benefício dos municípios tocantinenses. “Nós viemos junto com os senadores Irajá e Kátia Abreu e o deputado Vicentinho, para apresentar pautas importantes para esses municípios que sofreram com as enchentes, projetos ligados à habitação que tem um alcance social importantíssimo e nós queremos que essas demandas sejam atendidas. A receptividade do ministro foi excelente e as nossas expectativas foram as melhores possíveis”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário da Infraestrutura, Cidades e Habitações (Seinf), Jairo Mariano, que também participou da reunião, destacou ainda que foi feito um convite para que a equipe do MDR se reúna com os prefeitos tocantinenses, a fim de apresentar as possibilidades para a implantação do programa Pró-Moradia, do Governo Federal, em todos os 139 municípios.

“Queremos fazer uma reunião em Palmas, possivelmente no próximo dia 28 deste mês, reunindo todos os municípios do Estado para trazer os detalhes sobre a forma de se obter o programa Pró-Moradia do Governo Federal para os municípios. O Estado já tem um programa habitacional, porém inativo, mas, está dentro das nossas propostas retomar esse programa tão importante para as pessoas em vulnerabilidade e, evidentemente, diminuir o déficit habitacional do nosso Estado. Convidamos o ministro e a equipe dele que vai fazer as orientações técnicas”, finalizou o secretário Jairo Mariano.

Estiveram presentes na reunião os prefeitos dos municípios de Porto Nacional, Praia Norte, Paranã e São Miguel do Tocantins, além dos senadores Irajá Abreu e Kátia Abreu, o deputado federal Vicentinho Júnior e o secretário Extraordinário de Parcerias Público-Privadas do Tocantins, Ricardo Ayres.