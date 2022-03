Um dia antes de votar impeachment de Carlesse, 21 deputados defendem em manifesto que Wanderlei se torne governador definitivo e seja reeleito

Por: Cleber Toledo | Coluna do Portal CT

10/03/2022 – Publicado às 06:12

Na véspera do início da votação do parecer e do projeto de decreto legislativo autorizando a instalação de processo de impeachment contra o governador afastado Mauro Carlesse (PSL), 21 dos 24 deputados estaduais assinaram um manifesto de apoio ao governador interino Wanderlei Barbosa (Republicanos), inclusive, afirmando taxativamente o desejo de que o atual comandante do Palácio Araguaia se torne efetivo: “Ansiamos se torne [Wanderlei], em breve, efetivo e, doravante reeleito, visando estabelecer e manter a normalidade e a continuidade dos trabalhos iniciados, que necessitam de sequência e conclusão, para o bem do Tocantins”. A autorização para o processo de impeachment será votada em primeiro turno nesta quinta-feira, 10, às 15 horas, pelo plenário da Assembleia, e em segundo turno na sexta-feira, 11.

Definitivo o que é transitório

Em outro trecho que trata da situação interina de Wanderlei, os deputados afirmam que dão “todo o apoio para que se transforme e se consolide em governo definitivo o que hoje é transitório”.

Apoio à reeleição

O manifesto vai além e declara o apoio dos 21 parlamentares à reeleição de Wanderlei: “Não nos furtaremos a cumprir nosso papel e conclamamos nossos pares na Câmara Federal e Senado da República, para que possamos oferecer a estabilidade necessária ao governo Wanderlei Barbosa e, mais do que isto, como se aproxima o processo eleitoral, dar, também, ciência de que Sua Excelência o governador tem nosso apoio político para a continuidade da sua administração pelos próximos quatro anos”.

Os três que não assinaram

O manifesto foi de iniciativa do deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (DEM), que contou à Coluna do CT ter buscado pessoalmente a assinatura de cada colega. Só não assinaram os dois deputados do PT — José Roberto e Amália Santana — e Júnior Geo (Pros). Eduardo disse que não os procurou porque os petistas têm candidato a governador, Paulo Mourão, ainda que os dois votem e apoiem propostas importantes para o Estado; e Geo porque, como relator do caso do impeachment, vai usar a tribuna para defender sua posição favorável à autorização do processo de impeachment contra Carlesse.

Até Luana e Gutierres

O documento é assinado pelo presidente da Assembleia, Antônio Andrade (PSL), e outros 20. Entre eles, Luana Ribeiro (PSDB), muito próxima do pré-candidato a governador do Podemos, Ronaldo Dimas, e Gutierres Torquato, sobrinho e aliado de primeira hora do ex-prefeito de Gurupi Laurez Moreira (PDT), que também colocou sua pré-candidatura ao Palácio.

Inauguração do Palácio

Simbolicamente, o manifesto, com data de 3 de março, foi divulgado nesta quarta-feira, 9, quando se comemora os 31 anos da inauguração do Palácio Araguaia.