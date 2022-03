Para ter o governador, direção nacional do Republicanos tira comando regional de Gaguim; governador Wanderlei é o novo presidente

Por: Cleber Toledo | Coluna do Portal CT

10/03/2022 – Publicado às 05:56

Como a Coluna do CT antecipou no início da tarde desta quarta-feira, 9, o governador interino Wanderlei Barbosa fechou com o Republicanos. Pelo acordo com o presidente nacional, Marcos Pereira, Wanderlei assume a presidência regional do partido.

Gaguim perde o comando

Com isso, o deputado federal Carlos Gaguim (DEM) perde o comando do Republicanos, que exercia através do filho, Bruno Amorim, presidente regional até esta quarta.

Gaguim fica com Dorinha

Gaguim avisou na reunião com Pereira, contudo, que não abre mão de apoiar a deputada federal Dorinha Seabra Rezende (UB) para senadora, com o que o presidente nacional e Wanderlei concordaram. Dorinha deve ser candidata pelo grupo do senador Eduardo Gomes (MDB), que ou pode disputar o governo ou apoiar o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas (Podemos).

Fica ou sai

Porém, Gaguim, que estava previsto para ingressar no Republicanos neste mês, ficou de pensar se vai mesmo se filiar ou se escolherá outro partido.

Halum comanda operação

A operação que levou Wanderlei para o Republicanos foi comandada pelo secretário estadual da Governadoria, César Halum, que foi deputado federal pela sigla.