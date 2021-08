Governador Mauro Carlesse participa da inauguração do espaço da Uvvaet na Assembleia Legislativa

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, participou na manhã desta quarta-feira, 11, da inauguração da sala destinada à União dos Vereadores do Vale do Araguaia do Estado do Tocantins (Uvvaet), localizada dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. A sala será um ponto de apoio para os vereadores dos 17 municípios que compõem a região do Vale do Araguaia, melhorando a comunicação dos municípios com o legislativo estadual.

O presidente da Uvvaet e vereador de Caseara, Cleber Pinto Cavalcante, destacou a felicidade com a conquista do espaço. “Nossa região do Vale do Araguaia é muito rica na área do agronegócio e, nós vereadores, sentimos a necessidade de nos fortalecermos com a formação da Uvvaet e estamos trabalhando para o desenvolvimento desses municípios. A abertura dessa sala, hoje, por meio do presidente Antonio Andrade, nos deixa muito felizes, pois vai nos ajudar na busca de recursos para desenvolvermos os nossos municípios”, destacou.

Em seu pronunciamento, o governador Mauro Carlesse ressaltou a importância do trabalho dos vereadores para o desenvolvimento do Tocantins. “Nós temos investido muito no Estado, lançamos recentemente o programa Tocando em Frente, que vai ter investimento em todos os municípios e, para isso, precisamos do trabalho de todos os gestores e isso começa com os vereadores. Eu sei que o trabalho do vereador não é fácil, mas esta Casa vai dar o apoio necessário para que os vereadores consigam ajudar a população dos seus municípios. Ser municipalista é trabalhar em conjunto com a comunidade, os líderes, os vereadores, os prefeitos e os deputados e é com essa união que temos conseguido melhorar o Tocantins”, ressaltou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antonio Andrade, destacou o orgulho na parceria entre o legislativo estadual e os municípios. “Os vereadores que aqui estão representam mais de 170 mil tocantinenses. Eles são a base dos projetos que chegam à Assembleia, uma sugestão de um vereador pode muitas vezes se tornar um projeto importante para o município. Para nós da Assembleia, é um orgulho poder transformar a nossa Casa em uma extensão do gabinete desses vereadores”, destacou.

Participaram do ato na Assembleia, deputados estaduais, prefeitos e vereadores dos municípios que compõem o Vale do Araguaia.