Antonio Andrade leva atividades da Escola do Legislativo para Augustinópolis e Araguatins

A Assembleia Legislativa do Tocantins, por meio da Escola do Legislativo, vai realizar “aulões” preparatórios para o primeiro vestibular do curso de Medicina da Unitins em Augustinópolis. Os aulões acontecerão nas cidades de Araguatins e Augustinópolis, nos dias 21 e 22 deste mês.

A iniciativa será realizada em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Educação, com vistas a fortalecer as estratégias de políticas de acesso, e voltada exclusivamente a estudantes que tenham cursado o ensino médio na rede pública.

As inscrições deverão ser feitas, gratuitamente, nas câmaras municipais das duas cidades, nos dias 17 e 18, das 14 às 17 horas. Serão oferecidas 40 vagas para cada cidade, por ordem de inscrição.

O candidato contemplado com uma das vagas deverá participar da aula noturna de abertura, no dia 20, e comparecer às aulas do dia 21, nos períodos matutino e vespertino, e no dia 22, pela manhã.

Conteúdo

De acordo com o diretor da Escola do Legislativo, Homero Barreto Júnior, o formato dos “aulões” é semelhante a outros que já acontecem em todo o país, cujos conteúdos abrangem as quatro áreas do conhecimento definidas na matriz de referência do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias.

Preparação

Presidente da Casa, deputado Antonio Andrade (sem partido) conta que pensou nos “aulões” ao participar do lançamento do vestibular para o curso de Medicina da Unitins, em Augustinópolis, feito pelo governador Mauro Carlesse (PSL) no último dia 5.

“Vimos muitas pessoas preocupadas com a preparação para o vestibular e, a pedido do deputado [estadual] Amélio Cayres (SD), vamos capacitar a comunidade para que todos tenham ainda mais condições de fazer um vestibular, de igual para igual, com os candidatos que virão de fora”, disse Andrade, destacando a participação de todos os parlamentares para o fortalecimento da instituição.