Partido dos Trabalhadores realiza grande ato de filiação de professores nesta quarta em Palmas

O Partido dos Trabalhadores do Tocantins recebe nesta quarta-feira, 11, a partir das 19h, a filiação de cinco novos membros para as fileiras da sigla. São os professores da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Elvio Quirino, Ricardo Marcílio, George França e Liberato Aires e o professor do Instituto Federal de Educação do Tocantins (IFTO), Israel Maia. O grande ato de filiação acontecerá pela plataforma Zoom e na sede do Partido em Palmas, na Quadra 108 Sul.

“Este é um grande momento para o Partido dos Trabalhadores em Palmas e no Tocantins. Expresso meu convite para aquelas pessoas que puderem prestigiar e acolher os novos membros, que vêm para contribuir com a construção de uma nova realidade para o povo trabalhador do Tocantins”, pontuou o presidente municipal da sigla, João Helder Vilela.

O presidente lembra ainda que as filiações ao Partido dos Trabalhadores podem ser feitas a qualquer tempo. “Qualquer mulher e qualquer homem que queira integrar a luta por uma sociedade mais democrática, plural e solidária é bem-vindo à sigla”, destacou.

As filiações podem ser feitas de forma presencial em qualquer diretório ou pelo site www.pt.org.br, e a pessoa precisa ter 16 anos ou mais, ter seus direitos políticos e ainda que tenha domicílio no município em que deseja realizar a filiação.