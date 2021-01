Colégio Estadual Anita Cassimiro é entregue à população de Aliança do Tocantins

A reforma e ampliação do Colégio Estadual Anita Cassimiro Moreno já é uma realidade para a comunidade escolar de Aliança do Tocantins. O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, acompanhado da secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, inaugurou nesta quinta-feira, 28, as obras da unidade. A reforma do Colégio era uma antiga demanda da população local e custou mais de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos.

O Colégio foi criado em 1986. As obras de reforma foram iniciadas em outubro de 2016, paralisadas em dezembro de 2017 e retomadas no dia 27 de março de 2019.

O governador Mauro Carlesse ressaltou que os recursos destinados à melhoria das escolas são investimentos e que sua gestão mantém um compromisso contínuo com a educação. “Com estruturas adequadas ao ensino e a aprendizagem, as obras que estamos executando possibilitam a melhoria contínua da educação pública do Tocantins, motivando os estudantes e profissionais que atuam nas escolas”, reforçou.

O Governador expressou satisfação em entregar obras dessa natureza. “Quando se fala em educação fico feliz, porque ela é que promove o bem-estar, o desenvolvimento da população e um futuro promissor para os nossos jovens”, frisou.

A secretária Adriana Aguiar revelou que o governador Mauro Carlesse determinou que fossem priorizadas a retomada de todas as obras em unidades escolares, adiantando que outras cinco grandes obras estão sendo executadas no Estado, por meio do Programa Estrada do Conhecimento (PEC). “São obras que integram o Projeto de Desenvolvimento Integrado e Sustentável (PDRIS), com recursos do Banco Mundial, que visam transformar os ambientes das unidades de ensino em espaços mais suscetíveis à aprendizagem. Firmamos o compromisso de finalizarmos as obras que encontramos paralisadas, no início da gestão, e essa é uma delas”, explicou.

De acordo com a secretária, a reforma do Colégio Anita Cassimiro Moreno, que conta com 312 alunos matriculados, atendeu a uma demanda antiga da população. “Essa reforma era uma necessidade da comunidade escolar, que fez parte das reivindicações do grêmio estudantil, com quem estivemos em contato por diversas vezes. A seriedade do nosso trabalho foi fundamental para o avanço dessa obra”, ressaltou.

Repercussão

Para a estudante Luana Amorim, representante do Grêmio Estudantil do Colégio, essa obra foi muito importante para a comunidade escolar em virtude da precariedade das instalações. “Estava muito precária, uma vez que a estrutura ainda era de placas e tornava o ambiente muito abafado. Conseguiram aproveitar bem os espaços e ampliaram bastante. Chegaram carteiras e móveis novos, que proporcionam um certo conforto aos alunos. Agora a escola está bem equipada e isso certamente favorece o aprendizado”, comemorou.

Além das oito salas de aula, foi construído refeitório, sala dos professores, sala da direção, recepção, sala do financeiro, almoxarifado, sala de reuniões, biblioteca, laboratório, banheiros com adequações, guarita, além de área verde de jardinagem.

Para a diretora do colégio, Maria Ribeiro da Silva Vieira, essas obras são motivo de alegria para toda a comunidade escolar. “Estamos muito contentes com essa inauguração. É um sonho que está se realizando”, enfatizou.

O prefeito de Aliança do Tocantins, Elvis Guimarães, também elogiou a reforma e parabenizou o Governo do Estado pela atenção destinada à educação. “A educação é a base para o desenvolvimento do ser humano e a entrega dessa reforma representa muito para a nossa cidade. Obrigado Governador Carlesse por realizar essa obra e pela visão”, pontuou.

Desde sua inauguração, essa é a primeira grande reforma da unidade e, de acordo com a secretária Adriana Aguiar, a iniciativa faz parte do planejamento do Governo do Tocantins para, cada vez mais, garantir qualidade no ensino. “Um ambiente agradável, planejado com foco na comodidade dos nossos alunos reflete, inevitavelmente e de forma positiva, no processo de ensino e aprendizagem”, finalizou.

O evento contou com a presença da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e do vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, além de secretários de Estado, auxiliares do Governo e vereadores de Aliança do Tocantins.