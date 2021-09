GMP prende em flagrante homem que furtava telas de proteção do Parque Cesamar

A equipe da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) prendeu em flagrante na manhã desta quarta-feira, 1º, um homem que estava furtando telas de proteção da área verde do Parque Cesamar. Ele foi identificado pelas câmeras de segurança do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) que acionou a GMP, através do Sistema Integrado de Operações (SIOP).

De acordo com a ocorrência, o homem furtava aproximadamente 15m² de telas de proteção do Parque Cesamar, nas imediações do Centro de Convenções Arnaud Rodrigues (Parque do Povo).

Durante averiguação da denúncia, a Guarda Metropolitana Ambiental prestou apoio à GMP Operacional. O homem foi detido e encaminhado a 1ª Delegacia Polícia da Capital, com o material apreendido.