Via Norte começa a receber pavimentação asfáltica

As obras da primeira etapa da Avenida Via Norte, o maior projeto de infraestrutura urbana do Tocantins, já ultrapassam os 60% executados. Nesta quarta-feira, 1°, o trecho entre a Avenida Neief Murad e Rua Ademar Vicente Ferreira, no Setor Noroeste, começou a receber a pavimentação asfáltica.

O trecho receberá 5.000 metros quadrados de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente). “A obra está indo bem, dentro do que foi planejado e com previsão de entrega até novembro. Uma via importantíssima que vai mudar a cara de Araguaína ainda mais. Vocês verão o fluxo da cidade mudando para cá, gerando oportunidades, gerando empregos, segurança no trânsito”, comentou o prefeito Wagner Rodrigues.

Ainda nesta quarta-feira, está prevista a liberação do tráfego na Rua Araguaia para que o trecho do cruzamento da Rua Ademar Vicente Ferreira com a Via Norte seja interditado para execução de drenagem e pavimentação.

Reforço estrutural

O trecho inicial da via, no cruzamento com a Avenida Cônego João Lima, no Centro, está sendo preparado para receber uma laje em concreto reforçando as aduelas que ficarão sob a nova via.

“A laje tem a função de distribuição da carga do tráfego sobre o canal, além da adequação das cotas entre a Via Norte e as ruas perpendiculares ou transversais”, explicou o secretário da Infraestrutura, Simão Moura Fé.

Andamento das obras

Com previsão de entrega até o final deste ano, a primeira etapa da Via Norte já conta com a bacia de detenção e rampa de manutenção concluídas. As obras seguem avançando em diversas frentes de serviço, com a demolição de pontes existentes, já com 89% executados; terraplanagem 40% concluída; implantação da rede de águas pluviais 37% concluída; e canalização com aduelas em concreto, 84% do total previsto implantadas até o último dia 12.

Ainda estão previstas as etapas de pavimentação, seguida do plantio de grama nas áreas permeáveis, implantação de calçadas com acessibilidade, ciclovias, iluminação pública e sinalização vertical, horizontal e semafórica.

Águas de Araguaína

O desenvolvimento sustentável, com investimentos em infraestrutura aliado à preservação das nascentes é o objetivo do Projeto Águas de Araguaína. O projeto é executado com financiamento obtido por meio do Banco de Desenvolvimento da América Latina – Corporação Andina de Fomento (CAF).

Durante o processo de desocupação das áreas para implantação da Via Norte, foram identificados 30 lançamentos clandestinos de esgoto no córrego Neblina. Com a canalização, não será mais possível a ocorrência destas situações, evitando a degradação dos recursos hídricos disponíveis nos córregos Canindé e Neblina, principais afluentes da bacia do Lontra e consequentemente colaborando para a despoluição do Lago Azul.

Além da implantação da Via Norte, avenida que ligará o centro da cidade a 14 bairros, contribuindo para desafogar o trânsito de Araguaína, o Projeto contempla uma série de obras nos bairros, totalizando um investimento de mais de R$ 350 milhões.

A criação de bacias de detenção da água das chuvas, evitará futuros alagamentos e a implantação de vários pontos de área verde, com os parques Nascentes do Neblina, São Miguel e Raizal, garantirá a preservação dos córregos Neblina, Jacuba e do Rio Lontra.

