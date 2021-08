Galeria Municipal de Palmas recebe exposição ‘Equilíbrio’, de Edivan Ribeiro

O calendário de novas exposições na Galeria Municipal de Artes, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, será reaberto nesta segunda-feira, 02, às 19 horas, com a exposição ‘Equilibrio’ e lançamento do catálogo impresso, do artista plástico Edivan Nogueira, ambos com curadoria de Vone Petison. Para a mostra o artista atendeu a chamamento da Fundação Cultural de Palmas para a realização de novas exposições neste segundo semestre.

O artista explica que ‘Equilíbrio’ foi contemplada pelo Prêmio Aldir Blanc do Governo do Estado do Tocantins, que patrocinou as obras físicas e pelo Prêmio Aldir Blanc executado pela Fundação Cultural de Palmas, que financiou a exposição e o catálogo virtual, lançados no dia 07 de julho.

A criação das obras para a exposição ocorreu dentro do projeto ‘Novas obras de Edivan Ribeiro’, que teve como objetivo preservar a produção do artista no período de distanciamento social provocado pela pandemia do novo Coronavírus. O projeto também teve a finalidade de profissionalizar seu trabalho por meio do desenvolvimento de um catálogo com suas novas obras que será impresso e também disponibilizado virtualmente.

O artista também teve outro projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc que prevê a circulação de seu acervo por escolas de três cidades tocantinenses. Para Edivan Ribeiro, os recursos provenientes da Lei Aldir Blanc foram fundamentais para sua sobrevivência e também para a ampliação do trabalho enquanto artista. “Pude investir em materiais de pintura de qualidade superior, desenvolver novas obras, além de poder continuar a construção do meu ateliê, que estava só na fundação quando os trabalhos foram interrompidos pela pandemia”.

Para Vone Petson, curador da exposição, as obras de Edivan Ribeiro nascem do acaso e da automação utilizando as cores como aspecto principal. De acordo com ele, “é essa liberdade expressiva que lhe permite, em contato com aquilo que emerge do seu interior, dar vida às formas, e encontrando, com isso, o que seria uma linguagem básica universal, a arte”.

Ainda segundo Petson, para essa exposição, a curadoria buscou selecionar as obras mais expressivas da produção recente do artista e que possuem como tema a fauna e a flora.

Serviços:

O que: Lançamento da exposição “Equilíbrio”

Onde: Galeria Municipal de Palmas – Espaço Cultural José Gomes Sobrinho

Quando: Segunda-Feira, 02 de agosto

Horário: 19h