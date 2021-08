Governo do Tocantins repassa ao Ruraltins 63 novos veículos para reforçar serviços de assistência técnica ao produtor rural

O Governo do Tocantins repassou, ao Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), 63 novos veículos para reforçar os serviços de assistência técnica e extensão rural (Ater) ao agricultor familiar tocantinense. Os carros foram entregues nessa sexta-feira, 30, e serão destinados aos escritórios locais do órgão. No total, são 17 caminhonetes e 46 carros de passeio.

Na ocasião, o presidente do Ruraltins, Fabiano Miranda, ressaltou o compromisso e o comprometimento do governador Mauro Carlesse com a agricultura familiar. “A renovação da frota dos escritórios locais do Ruraltins vai refletir positivamente nos serviços de assistência técnica oferecidos pelo Estado. Com isso, vai fortalecer ainda mais as cadeias produtivas, gerando renda e qualidade de vida ao homem do campo”, destacou.

Para a distribuição, a gestão do Ruraltins levou em consideração o diálogo com os supervisores regionais e principalmente as demandas apresentadas, considerando atender o maior número de localidades. “Os veículos são ferramentas indispensáveis para que a assistência técnica e extensão rural chegue até as propriedades rurais, transportando com segurança nossos extensionistas, pois estes são agentes de transformação social e econômica trazendo consigo conhecimentos técnicos e experiências de sucesso para o desenvolvimento do setor agropecuário de nosso Estado”, completou o diretor de assistência Técnica e Extensão Rural, Marco Aurélio Gonçalves Vaz.

Distribuição por Regional

Para a unidade regional de Araguatins, serão destinados oito veículos para os municípios de Araguatins (escritório regional e local), Palmeiras, Nazaré, Axixá, Tocantinópolis, Sítio Novo e Angico.

Ainda no norte, a regional de Araguaína também vai receber oito veículos destinados aos municípios de Araguaína (escritório regional e local), Santa Fé do Araguaia, Bernardo Sayão, Colinas, Filadélfia, Goiatins e Itacajá.

No sul, a regional de Gurupi vai receber quatro veículos, destinando aos escritórios locais de Gurupi, Formoso do Araguaia e Aliança.

A regional de Miracema será beneficiada com 10 veículos, distribuídos entre os municípios de Miracema (2), Miranorte, Presidente Kennedy, Pequizeiro, Pedro Afonso, Rio Sono, Colmeia, Couto Magalhães e Goianorte.

Para a regional de Paraíso do Tocantins, serão cinco veículos destinados aos municípios de Paraíso (escritório regional e local), Pium, Dois Irmãos e Divinópolis.

Para a regional de Porto Nacional, serão também oito veículos, contemplando o escritório regional e local de Porto, e os municípios de abrangência: Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins, Monte do Carmo, Aparecida do Rio Negro, Natividade e São Valério.

Por sua vez, a regional de Taguatinga será beneficiada com dois veículos, além do escritório regional, a unidade local de Arraias também será contemplada.

Os demais veículos ficarão na sede para suporte, bem como remanejamento de acordo com as demandas do órgão.