‘Palmas na onda da prevenção’ teve sua última ação neste fim de semana

As últimas ações do projeto ‘Palmas na Onda da Prevenção’ ocorreram juntamente com o fim da temporada de férias neste fim de semana, 31 de julho e 1º de agosto, com a equipe da força-tarefa formada por órgãos da Prefeitura de Palmas percorrendo a faixa de areia das praias da Capital e enfatizando a necessidade de fazer o uso correto da máscara, manter a distância adequada entre as mesas, disponibilizar álcool em gel, respeitar a lotação máxima de 50%, entre outras medidas.

Durante todo o mês de julho, a força-tarefa esteve nas praias da Graciosa, do Prata, das Arnos e do Caju com o intuito de contribuir com o controle da pandemia da Covid-19, em Palmas. Também foram implantadas sinalizações de orientação como banners, placas e faixas, em pontos estratégicos, com o objetivo de conscientizar e orientar os empreendedores, moradores e visitantes sobre as medidas sanitárias.

Para o presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Márcio Neres, a disposição de todos os órgãos participantes foi imprescindível para o sucesso do projeto, ele ressaltou a importância da presença do poder público nesses locais. “A parceria feita entre as diferentes entidades possibilitou a presença do poder público em todas as praias, o que ajudou a enviar a mensagem que queríamos, de conscientizar a população”, disse, acrescentando que “a parceria com os comerciantes também foi fundamental para o sucesso da força-tarefa”.

As ações do projeto ‘Palmas na onda da prevenção’ foram coordenadas pela Agência Municipal de Turismo (Agtur), com o apoio das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr), de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), de Segurança, Defesa Civil e Trânsito (Sesmu), além da Vigilância Municipal (Visa), Fundação Municipal da Infância e Juventude de Palmas (FIJP) e Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes).