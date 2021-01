Fundação Cultural de Palmas quita pagamentos de projetos selecionados em editais da Lei Aldir Blanc até a próxima semana

A Fundação Cultural de Palmas (FCP) finalizará até a próxima semana o pagamento dos prêmios aos classificados nos editais 017/2020 e 018/2020 que habilitaram artistas e espaços culturais para receberem recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Até esta terça-feira, 19, já foram quitados 69 processos, que somam o valor de R$ 1.068.073,80. No total 124 projetos foram contemplados nos dois editais promovidos, que distribuem mais de R$ 2 milhões em recursos para a economia criativa em Palmas.

A Lei, de caráter emergencial, tem como finalidade destinar recursos para ajudar profissionais e organizações culturais que perderam renda em razão da crise causada pela pandemia por Covid-19.

Em Palmas, a FCP promoveu os editais atendendo os seguintes eixos da Lei: subsídio mensal para manutenção de micro e pequenas empresas e demais organizações comunitárias culturais e de espaços artísticos que tiveram que paralisar as atividades por causa da pandemia (através do edital 017/2020); realização de ações de incentivo à produção cultural, como a realização de cursos, editais, prêmios (através do edital 018/2020).

Edital 017/2020 – Credenciamento de espaços culturais e artísticos

Com recurso de R$ 1.800.000,00, pagos em parcela única de R$ 9 mil ou de R$ 18 mil, conforme a modalidade do selecionado, o Edital credenciou 62 espaços culturais e artísticos formais, ou não, que comprovaram atuação de pelo menos um ano, e que tenham interrompido as atividades durante o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo Nº 06 de 20 de março de 2020.

Edital 018/2020 para premiação de projetos artísticos via recursos da Lei Aldir Blanc

Já o Edital 018/2020 premiou 62 projetos já reconhecidos e novas iniciativas que fomentem a cadeia produtiva cultural em Palmas. Para o Edital foram disponibilizados recursos na ordem de R$ 630.369,60. A premiação foi dividida em dois eixos: Prêmio de Reconhecimento Artístico e Cultural e Prêmio de Fomento à Cadeia Produtiva da Arte e da Cultura.