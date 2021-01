Infraestrutura realiza obras civis, serviços de limpeza e paisagismo em diversos pontos da Capital

Equipes de obras civis estiveram nesta terça-feira, 04, com várias frentes de serviços executando calçadas nas Avenidas LO-31, JK, LO-11, LO-5 e na quadra Arse 132; reforma das quadras poliesportivas da Arse 122, Arse 82, Setor Sul e Jardim Aureny III; além de reforma dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) do Aureny III e Taquari.

Com o período de chuvas, que favorece o crescimento do mato, o roço também foi intensificado. As equipes do roço costal atuaram na Praia da Graciosa, Morada do Sol I, Av. LO-3, Arso 112, Arne 40, ASR-Se 75, Av. NS-6 com LO-5 e avenidas principais dos distritos de Taquaruçu e Buritirana. Já as equipes de roço com trator trabalharam no Morada do Sol I, ACSO 11, Arso 102, Av. NS-6, Arso 61, Arse 23, Arno 44, Arne 63, Arne 40 e na Teotônio Segurado.

Foram feitos serviços de poda de grama na Av. LO-8 com NS-4, Av. NS-3 com LO-3, Av. NS-1 com LO-4 e Praça da Arso 32; já a poda de árvores está sendo executada na Av. NS-1 com LO-5 e na Arso 32. Enquanto que a execução de paisagismo se concentra na Arso 112.

Retirada de entulho, capina e varrição

Equipes trabalharam também na retirada de entulho no Jardim Aureny III, Arse 41, Av. LO-12 e Av. NS-10. Os serviços de capina e varrição estão concentrados na Av. Teotônio Segurado e Arse 112.

Também receberam manutenção as praças da Arso 32 e 42, de Taquaruçu (Praça das Crianças, Praça Joaquim Maracaípe, Praça de Batista e Praça em frente ao Hospital). E a manutenção de equipamentos atendeu na Praia da Graciosa, Avenida Teotônio Segurado e Av. LO-5.