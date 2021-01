Paraíso: Plano Municipal de Imunização da Covid-19

O Plano Municipal de Imunização Contra a Covid-19 de Paraíso do Tocantins foi aprovado em reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde – CMS, nesta terça-feira (19). A plenária teve a condução da presidente CMS, Juvanete Muribeca Lira, que colocou para a apreciação dos conselheiros as ações estratégicas propostas pelo plano de vacinação contra a Covid-19 em Paraíso, na sequência ocorreu a votação que foi aprovado por unanimidade aprovado.

O secretário Municipal de Saúde, Arllérico André, agradeceu o empenho do Conselho Municipal de Saúde em analisar e aprovar o Plano Municipal de Imunização da Covid-19. “O plano de ações apresenta as estratégias que estão sendo e serão adotadas pelo município para imunização dos moradores. Nele especificamos diversas ações, como logística, armazenamento, metas, além dos locais de aplicação da vacina”, explica o gestor.

No Plano Municipal de Imunização da Covid-19 de Paraíso, exemplifica que o primeiro grupo prioritário estão inseridos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Posteriormente os idosos de 75 anos ou mais. No segundo grupo, estão inclusos os idosos de 60 a 74 anos. Já no terceiro grupo, estão inclusas as pessoas com comorbidades: Diabetes mellitus; hipertensão; doença pulmonar obstrutiva crônica; doença renal; doenças cardiovasculares e cerebrovasculares; indivíduos transplantados de órgão sólido; anemia falciforme; câncer; obesidade grave (IMC≥40).

Chegada dos Imunizantes

De acordo com Arllérico André, as vacinas que serão utilizadas em Paraíso já chegaram ao Tocantins, e dentre em breve distribuídas aos municípios pela Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, ele lembrou que a Prefeitura também se preparou para a chegada de vacinas, que necessitam de um armazenamento com temperaturas adequada.