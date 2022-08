Funcionários da BRK Ambiental participam de palestra que pede o fim da violência doméstica

A equipe do Centro de Referência da Mulher Flor de Lis realizou na manhã desta segunda-feira, 22, palestra da Campanha Agosto Lilás, que pede o fim da violência contra a mulher, para os funcionários da BRK Ambiental. A conscientização foi realizada em duas partes, sendo uma presencial com a presença de um público masculino de cerca de 40 homens, e logo em seguida, 171 funcionários formados por homens e mulheres de todo o Tocantins participaram do encontro on-line por chamada de vídeo.

A Superintendente de Políticas e Controle Social, Valéria de Araújo, esteve presente no encontro que falou sobre os tipos de violência, canais para realizar denúncia ou buscar ajuda. “Palestras como essa são importantes para levar informação para que homens entendam o alcance e abrangência da Lei Maria da Penha, e as consequências que a lei pode levar aos agressores. A luta do Flor de Lis é pelos direitos e proteção das mulheres. A palestra foi bem recebida pelos participantes, a intenção é que levem o que espalhem o que aprenderam a outras pessoas”, disse Valéria.

Programação

Terça-feira, 23

Roda de Conversa

Local: ETI Luiz Nunes de Oliveira

Horário: 8h30

Quinta-feira, 25

Roda de Conversa

Local: Cras 407 Norte

Horário: 8 horas

Panfletagem de material informativo

Local: Feira 1106 Sul

Horário: 17 horas

Quarta-feira, 31

Panfletagem de material informativo e apresentação cultural

Local: Praia da Graciosa

Horário: 18 horas